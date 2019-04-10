Из "Самопомочи" выходят нардепы Соболев и Семенченко

Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко заявили, что планируют выйти из партии "Самопомич". Оба народных избранников прошли в 2014 году в Верховную Раду по спискам этой партии.

Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление (на фото), а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции "Самопомочи".

Напомним, ранее лидер партии Андрей Садовый сообщил о возможности выхода части народных депутатов из состава фракции.

"Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками. Как бы ни сложилась судьба тех, кто решит покинуть "Самопомич" в этот момент и какими бы ни были их мотивы, я хочу поблагодарить их за их труд. Не продались, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве", – написал Андрей Садовый в сообщении в Facebook.

Лидер партии сообщил также, что "Самопомич" ожидает непростая внутренняя перегруппировка. "Мы идем в процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", – говорится в заявлении Андрея Садового.



Заявление Соболева о выходе из "Самопомочи"