Садовый заявил, что готов бороться за пост премьер-министра

Глава "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список "Объединение "Самопомич" на предстоящих парламентских выборах и сможет побороться за пост премьер-министра.

Об этом он рассказал однопартийцам во время отчетного съезда "Самопомочи", который проходит в субботу, 11 мая, в Киеве.

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"Я бы очень хотел, чтобы после инаугурации нового Президента таланты и успешные менеджерские достижения были использованы для развития нашей страны. Моя деятельность на должности городского головы Львова плавно подходит к концу. И как я уже говорил ранее, не намерен баллотироваться в следующей каденции", – отметил Садовый.

Он заверил, что готов идти в парламент, возглавлять список "Самопомочи", если будет доверие однопартийцев.

Я готов бороться за пост премьер-министра и наводить порядок в стране,

– заявил Андрей Садовый.

Как "Самопомич" будет взаимодействовать с Зеленским на посту президента?

Андрей Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Следовательно, будет ли поддерживать его политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского, будет касаться решений, которые тот будет принимать. Мэр Львова добавил, что сначала нужно посмотреть на первые шаги будущего президента и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и будет стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.