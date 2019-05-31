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      Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом

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      Прем'єри-рекордсмени Азаров та Янукович – втікачі, які мешкають у Росії
      Прем'єри-рекордсмени Азаров та Янукович – втікачі, які мешкають у Росії / focus.ua

      Усього протягом новітньої історії України з 1991 року і до 2019 року Кабінетом Міністрів керували 14 осіб. Ще четверо виконували обов'язки прем'єра, але офіційно уряд так і не очолили. Хто найдовше керував українським урядом, а хто був прем'єром найменшу кількість часу – у інфографіці 24 каналу.

      Топ-3 прем'єр-міністри за кількістю днів на посаді

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      1419, Азаров

      Найдовше посаду прем'єр-міністра України обіймав Микола Азаров – 1419 днів, причому без перерви. Утім, завершилася його робота втечею до Росії після Революції Гідності.

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      Азаров керував урядом з 11 березня 2010 року до 28 січня 2014 року, і було це в часи президентства Віктора Януковича (який нині також є втікачем та засудженою в Україні особою).

      1257, Янукович

      А от сам Віктор Янукович також був прем'єр-міністром, і аж двічі:

      1. Вперше за президента Леоніда Кучми, з 21 листопада 2002 року до 5 січня 2005 року, тобто 755 днів;
      2. Вдруге після Помаранчевої революції і перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка: з 4 серпня 2006 року і до 18 грудня 2007 року, 502 дні.

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      1141 (?), Гройсман

      Володимир Гройсман обійняв посаду прем'єр-міністра 16 квітня 2016 року. Попри те, що він написав заяву про відставку, Рада її не прийняла. Отже, наразі Гройсман є чинним прем'єром і може за певних обставин піднятися у рейтингу керівників уряду, що перебували на чолі Кабміну найдовше.

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      Цікаво, що найменшу кількість днів на чолі уряду (263) провів Віталій Масол. І було це ще у 1994-1995 роках, якраз у період перших в історії України дострокових виборів президента України та перших в історії незалежної України виборів Верховної Ради.

      Повний список українських прем'єрів за тривалістю їх урядування: дивіться інфографіку 24 каналу

      Уряд
      Прем'єр-міністри України: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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