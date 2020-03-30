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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція

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      Засідання Верховної Ради 30 березня / Getty Images

      Верховна Рада 30 березня зібралася на третє позачергове засідання. Нардепи розглянуть законопроєкти про забезпечення лікування коронавірусу; додаткові соціальні та економічні гарантії; звільнення та призначення кількох міністрів; зміни до держбюджету. Дивіться онлайн-трансляцію засідання Ради.

      Що розглядають на третьому позачерговому засіданні Ради 30 березня:

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      • Про забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
      • Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.
      • Про криміналізацію вивезення з України товарів протиепідемічного призначення.
      • Про судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів людей у період карантину.
      • Зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України".
      • Зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи ВРУ на період дії карантину в Україні".
      • Про звільнення Уманського з посади міністра фінансів.
      • Про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
      • Про призначення Степанова міністром охорони здоров'я.
      • Про призначення Марченка міністром фінансів.
      • Про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.
      • Про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
      • Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

      Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: дивіться онлайн-трансляцію

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Бюджет 2020 Бюджет Законодавство Новини України Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець Максим Степанов
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