Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Верховна Рада 30 березня зібралася на третє позачергове засідання. Нардепи розглянуть законопроєкти про забезпечення лікування коронавірусу; додаткові соціальні та економічні гарантії; звільнення та призначення кількох міністрів; зміни до держбюджету. Дивіться онлайн-трансляцію засідання Ради.
Що розглядають на третьому позачерговому засіданні Ради 30 березня:
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- Про забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19.
- Про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.
- Про криміналізацію вивезення з України товарів протиепідемічного призначення.
- Про судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів людей у період карантину.
- Зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України".
- Зміни до постанови "Про деякі питання організації роботи ВРУ на період дії карантину в Україні".
- Про звільнення Уманського з посади міністра фінансів.
- Про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
- Про призначення Степанова міністром охорони здоров'я.
- Про призначення Марченка міністром фінансів.
- Про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.
- Про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
- Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: дивіться онлайн-трансляцію
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