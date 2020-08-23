Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що ключовим на майбутній сесії ВР стане питання держбюджету. Нардепи мають узгодити та ухвалити Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік".

Деталі засідання Верховної Ради Разумков розповів під час брифінгу біля будівлі Ради, повідомляє 24 канал.

Важливо Відомо, чи Верховна Рада перейде до режиму позачергових засідань

Разумков зазначив, що Кабінет Міністрів має подати проєкт бюджету до Верховної Ради до 15 вересня.

Я сподіваюся, ми зможемо всі плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його якісним і ухвалити, як це було минулого року і, не "під ялинку",

– сказав голова ВР.

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори. Він додав, що у рішеннях, які ухвалюватимуть у Верховній Раді, матимуть місце деякі аспекти PR-складової.

Актуально На засідання Ради прийдуть не всі "слуги": частина хворіє на COVID-19, дехто – на самоізоляції

Зауважимо, що чергова сесія парламенту починається 1 вересня 2020 року. Однак 25 серпня парламентарі зберуться на позачергове засідання. На ньому розглядатимуть: