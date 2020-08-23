Відомо, чи Верховна Рада перейде до режиму позачергових засідань
Верховна Рада поки що не планує переходити до режиму позачергових засідань, незважаючи на збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.
Протягом останніх тижнів Верховна Рада працювала у зміненому режимі, який буде діяти і надалі. Про це розповів Голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу, інформує 24 канал.
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Як працюватиме Верховна Рада
Разумков зазначив, що останнім часом ВР працювала від ранку і до 15:00. Перерва тривала 30 хвилин.
Фактично, на час нашої роботи це ніяк не вплинуло, а те, що було рознесено в часі перебування в залі, пов'язане з різними заходами дезінфекції – це було доволі позитивно,
– сказав Разумков.
Політик додав, що повертатись до позачергових засідань керівництво Ради і депутатський корпус не планують. Спікер парламенту наголосив, що сподівається на покращення епідеміологічної ситуації в країні.
Також були ухвалені зміни до законодавства, які дають змогу комітетам ВР працювати у віддаленому режимі. За словами Разумкова, це абсолютно відповідає Конституції України. Така практика, як наголосив спікер, буде зберігатись і надалі.
Як працювала Верховна Рада під час карантину?Після початку пандемії коронавірусу, з 17 березня, Рада скасувала всі свої пленарні засідання до 3 квітня. Депутати працювали у комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах. До звичайного графіку робити ВР повернулась тільки 18 травня.
З 17 липня завершилась робота третьої сесії ВР. Тож Рада офіційно пішла на канікули. Водночас 25 серпня парламентарі зберуться на позачергове засідання.
До слова, першим на коронавірус серед народних обранців захворів нардеп від ОПЗЖ Сергій Шахов. Потім COVID-19 підтвердили у Сергія Вельможного, Олександра Лукашева, Руслана Горбенка, Володимира Ватраса, Анни Скороход, Романа Грищука, Данила Гетманцева, Юлії Тимошенко та в інших.