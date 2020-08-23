Верховна Рада поки що не планує переходити до режиму позачергових засідань, незважаючи на збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.

Протягом останніх тижнів Верховна Рада працювала у зміненому режимі, який буде діяти і надалі. Про це розповів Голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу, інформує 24 канал.

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Як працюватиме Верховна Рада

Разумков зазначив, що останнім часом ВР працювала від ранку і до 15:00. Перерва тривала 30 хвилин.

Фактично, на час нашої роботи це ніяк не вплинуло, а те, що було рознесено в часі перебування в залі, пов'язане з різними заходами дезінфекції – це було доволі позитивно,

– сказав Разумков.

Політик додав, що повертатись до позачергових засідань керівництво Ради і депутатський корпус не планують. Спікер парламенту наголосив, що сподівається на покращення епідеміологічної ситуації в країні.

Також були ухвалені зміни до законодавства, які дають змогу комітетам ВР працювати у віддаленому режимі. За словами Разумкова, це абсолютно відповідає Конституції України. Така практика, як наголосив спікер, буде зберігатись і надалі.