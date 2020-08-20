На позачерговому засідання Ради, яке заплановане на 25 серпня не буде 100% явки усіх нардепів із провладної і найбільшої парламентської фракції "Слуга народу". Так, щонайменше 2 депутатів звідти хворі на коронавірус, ще частина – очікує на результати тестів.

Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі "Обозревателю". Зокрема, вона наголосила, що деякі "слуги народу" продовжують своє лікування від коронавірусу.

Раніше Рада збереться на засідання та позачергову сесію ще у серпні: коли та чому

У нас є народні депутати, які хворіють на коронавірус. Тому, звичайно, вони не зможуть прийти. Це – Роман Грищук, раніше захворів і ще один депутат нашої фракції. Також зараз така епідеміологічна ситуація, що, можливо, хтось ще в самоізоляції чи сім'я хвора. Зрозуміло, що всі 100% народних депутатів не приїдуть,

– зазначила вона.

Кравчук уточнила, що на самоізоляції перебувають ті нардепи, які чекають на третій негативний тест на COVID-19.

За словами парламентарки, про позачергову сесію нардепів попереджали заздалегідь – за 2 тижні до її початку, тож решта "слуг" повинні встигнути приїхати до Києва.

Яка ситуація в Україні з коронавірусом? 20 серпня в Україні зареєстрували новий добовий рекорд за кількістю інфікованих. Так, медики виявили COVID-19 У 2 134 людей, за добу 40 пацієнтів з таким діагнозом померли. Загалом в Україні зафіксували вже 98 537 випадків зараження, померли 2 184 людини, одужали 49 737 пацієнтів.

"Більшість звичайно буде присутня, будуть голосувати за законопроєкти. Більш того, більшість народних депутатів ще приїде на 24-е число на святкування Дня Незалежності. Будуть брати участь в урочистих заходах і потім вже залишаться на сесію", – додала Євгенія Кравчук.

Зверніть увагу! 19 серпня спікер Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. Про те, що нардепів зберуть наприкінці серпня стало відомо ще на початку місяця. Тоді президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Чому нардепів збирають на позачергову сесію Ради: