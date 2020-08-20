На засідання Ради прийдуть не всі "слуги": частина хворіє на COVID-19, дехто – на самоізоляції
На позачерговому засідання Ради, яке заплановане на 25 серпня не буде 100% явки усіх нардепів із провладної і найбільшої парламентської фракції "Слуга народу". Так, щонайменше 2 депутатів звідти хворі на коронавірус, ще частина – очікує на результати тестів.
Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі "Обозревателю". Зокрема, вона наголосила, що деякі "слуги народу" продовжують своє лікування від коронавірусу.
Раніше Рада збереться на засідання та позачергову сесію ще у серпні: коли та чому
У нас є народні депутати, які хворіють на коронавірус. Тому, звичайно, вони не зможуть прийти. Це – Роман Грищук, раніше захворів і ще один депутат нашої фракції. Також зараз така епідеміологічна ситуація, що, можливо, хтось ще в самоізоляції чи сім'я хвора. Зрозуміло, що всі 100% народних депутатів не приїдуть,
– зазначила вона.
Кравчук уточнила, що на самоізоляції перебувають ті нардепи, які чекають на третій негативний тест на COVID-19.
За словами парламентарки, про позачергову сесію нардепів попереджали заздалегідь – за 2 тижні до її початку, тож решта "слуг" повинні встигнути приїхати до Києва.
Яка ситуація в Україні з коронавірусом?20 серпня в Україні зареєстрували новий добовий рекорд за кількістю інфікованих. Так, медики виявили COVID-19 У 2 134 людей, за добу 40 пацієнтів з таким діагнозом померли. Загалом в Україні зафіксували вже 98 537 випадків зараження, померли 2 184 людини, одужали 49 737 пацієнтів.
"Більшість звичайно буде присутня, будуть голосувати за законопроєкти. Більш того, більшість народних депутатів ще приїде на 24-е число на святкування Дня Незалежності. Будуть брати участь в урочистих заходах і потім вже залишаться на сесію", – додала Євгенія Кравчук.
Чому нардепів збирають на позачергову сесію Ради:
- Перш за все задля того, аби вони проголосували за зміни до бюджету.
- Мовиться про збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
- В Офісі Президента кваплять парламентарів, бо хочуть, аби на таку суму громадяни розраховували вже з 1 вересня.