Верховна Рада таки збереться на позачергову сесію, про яку раніше вели розмови в Офісі Президента. Вочевидь, депутати голосуватимуть за зміни до бюджету, які передбачають збільшення мінімальної заробітної плати в Україні вже у вересні. Позачерговій сесії передуватиме також урочисте засідання.

Про узгоджені дати зібрання парламенту написав у своєму телеграм-каналі "слуга народу" Олександр Качура. Тим часом на сайті Верховної Ради такої інформації нема.

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Коли збереться Рада:

24 серпня – відбудеться урочисте засідання парламенту з нагоди Дня Незалежності України.

25 серпня – позачергова сесія Ради.

Хоч Качура і не написав, які питання планують розглядати депутати 25 серпня, втім, раніше в Офісі Президента говорили про можливе скликання депутатів для розгляду змін до бюджету.

В Офісі президента квапили вихід нардепів із літніх канікул, бо Раді запропонували зміни до державного бюджету, – щоб вже з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становила 5 000 гривень.

Відповідний законопроєкт президент Зеленський вніс до парламенту ще 6 серпня.