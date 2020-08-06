В Офісі президента анонсували позачергову сесію Ради. Нардепи можуть зібратися, аби внести зміни до бюджету. Серед них передбачене підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів, пише 24 канал.

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Яке питання може розглянути Рада наприкінці серпня:

В Офісі президента кваплять вихід нардепів із літніх канікул, бо Раді найближчим часом запропонують зміни до державного бюджету, – щоб вже з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становила 5 000 гривень.

Основним джерелом для фінансування зростання мінімальних зарплат, за словами Ковалів, стала економія на обслуговуванні державного боргу.

Окрім того, Ковалів уточнила, що Зеленський планує внести у парламент таку ініціативу вже 6 серпня.

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Ковалів також зазначила, що минулого тижня уряд схвалив макроекономічний прогноз на наступний рік, в якому передбачене підвищення рівня мінімальних зарплат ще у два етапи: до 6 000 і 6 500 гривень до кінця 2021 року.

Наразі мінімальна зарплата становить – 4 723 гривні.

Відповідно, на цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який буде поданий до парламенту 15 вересня цього року. Це один важливий законопроєкт, який сьогодні повинен внести президент. І ми очікуємо, що парламент до кінця серпня, напевно, на позачерговій сесії його розгляне, – заявила Ковалів.

Підвищення мінімальної зарплати / Інфографіка 24 каналу