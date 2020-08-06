Рада может собраться на внеочередную сессию в конце августа: что будут рассматривать нардепы
В Офисе президента анонсировали внеочередную сессию Рады. Нардепы могут собраться, чтобы внести изменения в бюджет. Среди них предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, пишет 24 канал.
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Какой вопрос может рассмотреть Рада в конце августа:
- В Офисе президента торопят выход нардепов из летних каникул, потому что Раде в ближайшее время предложат изменения в государственный бюджет, – чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.
- Основным источником для финансирования роста минимальных зарплат, по словам Ковалив, стала экономия на обслуживании государственного долга.
- Кроме того, Ковалив уточнила, что Зеленский планирует внести в парламент такую инициативу уже 6 августа.
Что еще о росте минимальной зарплаты сказали в Офисе президента
Ковалив также отметила, что на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрено повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа: до 6 000 и 6 500 гривен до конца 2021 года.
Сейчас минимальная зарплата составляет – 4 723 гривны.
Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент. И мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии его рассмотрит, – заявила Ковалив.
Повышение минимальной зарплаты / Инфографика 24 канала