У Раді прийняли лише 4 урядові законопроєкти: заява КВУ
Кабмін за півроку роботи вніс на розгляд Верховної Ради 89 проєктів законів. Із них нардепи прийняли тільки 4%. Інші законопроєкти уряду Дениса Шмигаля парламентарі не прийняли.
Показники підтримки урядових законопроєктів у Верховній Раді є вкрай низькими, заявили у Комітеті виборців України.
Дізнайтеся більше Який комітет Верховної Ради відхилив найбільше законопроєктів
За період із 5 березня по 9 серпня 2020 року Рада прийняла лише 4 урядові законопроєкти:
- 0039 – про ратифікацію угоди між Україною та Данією щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми "Danida Business Finance" в Україні;
- 3254 – про внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців;
- 3658 – про врегулювання "зеленого" тарифу;
- 3776 – про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік для фінансування заходів з усунення негативних наслідків повені в західних областях України, що виникли у червні.
За словами голови КВУ Олексія Кошеля, на сьогодні взаємодія уряду і парламенту перебуває на критично низькому рівні.
Отримані дані вказують на повний провал законодавчої роботи Кабінету міністрів. При цьому саме уряд має бути автором більшості прийнятих законів, а не народні депутати. Натомість часто депутати монобільшості виступають як опоненти і конкуренти уряду, а не його політична опора,
– зазначив Кошель.
Він додав, що пандемія коронавірусу не може бути виправданням для такого низького рівня підтримки урядових ініціатив.
Також у Комітеті порівняли роботу чинного уряду Дениса Шмигаля та уряду під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За перші півроку показники законодавчої роботи попереднього уряду були вищими у п’ять разів. Тоді Верховна Рада прийняла близько 20% урядових законопроєктів.
Як голосували депутати протягом першого робочого року
Загалом за рік роботи депутати голосували більше 5 тисяч разів. За даними громадянської мережі "Опора", це на декілька тисяч більш, ніж за перший рік роботи Верховної Ради попереднього скликання. Однак 60% голосування парламенту ІХ скликання становили поправки до законопроєктів. Зокрема, найбільше поправок містив "антиколомойський" закон, документ про землю та гральний бізнес.
Депутати яких з фракцій найчастіше прогулювали засідання Ради
- "Слуга народу" – 73% відвідувань;
- "Європейська солідарність" – 72%;
- "Довіра" – 72%;
- "Батьківщина" – 66%;
- "Голос" – 63%;
- "За майбутнє" – 59%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 57%.