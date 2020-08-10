Кабмін за півроку роботи вніс на розгляд Верховної Ради 89 проєктів законів. Із них нардепи прийняли тільки 4%. Інші законопроєкти уряду Дениса Шмигаля парламентарі не прийняли.

Показники підтримки урядових законопроєктів у Верховній Раді є вкрай низькими, заявили у Комітеті виборців України.

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За період із 5 березня по 9 серпня 2020 року Рада прийняла лише 4 урядові законопроєкти:

0039 – про ратифікацію угоди між Україною та Данією щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми "Danida Business Finance" в Україні;

3254 – про внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців;

3658 – про врегулювання "зеленого" тарифу;

3776 – про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік для фінансування заходів з усунення негативних наслідків повені в західних областях України, що виникли у червні.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля, на сьогодні взаємодія уряду і парламенту перебуває на критично низькому рівні.

Отримані дані вказують на повний провал законодавчої роботи Кабінету міністрів. При цьому саме уряд має бути автором більшості прийнятих законів, а не народні депутати. Натомість часто депутати монобільшості виступають як опоненти і конкуренти уряду, а не його політична опора,

– зазначив Кошель.

Він додав, що пандемія коронавірусу не може бути виправданням для такого низького рівня підтримки урядових ініціатив.

Також у Комітеті порівняли роботу чинного уряду Дениса Шмигаля та уряду під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За перші півроку показники законодавчої роботи попереднього уряду були вищими у п’ять разів. Тоді Верховна Рада прийняла близько 20% урядових законопроєктів.

Як голосували депутати протягом першого робочого року

Загалом за рік роботи депутати голосували більше 5 тисяч разів. За даними громадянської мережі "Опора", це на декілька тисяч більш, ніж за перший рік роботи Верховної Ради попереднього скликання. Однак 60% голосування парламенту ІХ скликання становили поправки до законопроєктів. Зокрема, найбільше поправок містив "антиколомойський" закон, документ про землю та гральний бізнес.

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