Станом на 10 липня 2020 року найбільше законопроєктів відхилив комітет з питань фінансів, податкової та митної служби. Очолює цей комітет нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Найбільше законопроєктів відхилив комітет Гетманцева

Загалом через комітет не пройшли 83 законодавчі ініціативи. Про це мовиться у Довідці про розгляд Верховною Радою проєктів законів з початку скликання, інформує hromadske.

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Комітети, що відхилили найбільше законопроєктів:

Комітет з питань фінансів – 83.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – 76.

Комітет з питань правоохоронної діяльності – 42.

Законопроєкти з яких комітетів найбільше та найменше ухвалював парламент:

Комітету з питань фінансів – 35.

Комітету з питань молоді та спорту – 2.

Найбільше законопроєктів на доопрацюванні перебувають саме у фінансовому комітеті – 304, найменше – в комітеті з питань інтеграції України з ЄС – лише 2.

З початку скликання у Раді зареєстрували понад 2 тисячі законопроєктів

Загалом з початку скликання у Раді було зареєстровано 2 076 проєктів законів. Саме до комітету, який очолює Гетманцев, надійшло найбільше законодавчих ініціатив – 413. Найменша кількість – до комітету з питань цифрової трансформації — 16.

Зверніть увагу! Робота третьої поточної сесії Ради завершилась 17 липня. У Верховній Раді планують призначити позачергове засідання на 21 липня. Відповідне розпорядження підписав голова Ради Дмитро Разумков.