У Верховній раді планують призначити позачергове засідання на 21 липня. Народні обранці розглядатимуть законопроєкт про "зелений" тариф.

Що відомо про засідання Ради 21 липня

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила про це в коментарі виданню "РБК-Україна".

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За її словами, депутати хочуть розглянути ті питання, які не встигли під час попередньої сесії. Зокрема, мовиться про законопроєкт про "зелений тариф" у другому читанні.

Євгенія Кравчук також додала, що порядок денний буде насиченим.

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Робота третьої поточної сесії Ради завершиться 17 липня.

Водночас нардепи планують змінити регламент парламенту і проводити засідання в пленарні тижні за скороченим графіком.

За відповідний законопроєкт в першому читанні 15 липня проголосували 324 депутати.

Регламент роботи Ради хочуть організувати так:

У вівторок, середу, четвер і п'ятницю пленарне засідання триватиме з 10 до 15 години (в п'ятницю – до 16 години) з перервою з 12:00 до 12:30.

Понеділок і час після завершення пленарних засідань відводитимуться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень.

Зверніть увагу! 16 липня відбулося урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Участь у ньому взяли перший і чинний шостий президенти України Леонід Кравчук і Володимир Зеленський.