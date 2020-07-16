Внеочередное заседание Рады может состояться 21 июля: что будут рассматривать
В Верховной Раде планируют назначить внеочередное заседание на 21 июля. Народные избранники будут рассматривать законопроект о "зеленом" тарифе.
Что известно о заседании Рады 21 июля
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила об этом в комментарии изданию "РБК-Украина".
Интересно Год работы Верховной Рады 9-го созыва: эксперты назвали плюсы и минусы
По ее словам, депутаты хотят рассмотреть те вопросы, которые не успели во время предыдущей сессии. В частности, говорится о законопроекте о "зеленом тарифе" во втором чтении.
Евгения Кравчук также добавила, что повестка дня будет насыщенной.
Как парламент будет работать в июле и августе
- Работа третьей текущей сессии Рады завершится 17 июля.
- В то же время нардепы планируют изменить регламент парламента и проводить заседания в пленарные недели по сокращенному графику.
За соответствующий законопроект в первом чтении 15 июля проголосовали 324 депутата.
Регламент работы Рады хотят организовать так:
- Во вторник, среду, четверг и пятницу пленарное заседание продлится с 10 до 15 часов (в пятницу – до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:30.
- Понедельник и время после завершения пленарных заседаний будет отдаваться для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.