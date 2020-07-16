В Верховной Раде планируют назначить внеочередное заседание на 21 июля. Народные избранники будут рассматривать законопроект о "зеленом" тарифе.

Что известно о заседании Рады 21 июля

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила об этом в комментарии изданию "РБК-Украина".

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По ее словам, депутаты хотят рассмотреть те вопросы, которые не успели во время предыдущей сессии. В частности, говорится о законопроекте о "зеленом тарифе" во втором чтении.

Евгения Кравчук также добавила, что повестка дня будет насыщенной.

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Работа третьей текущей сессии Рады завершится 17 июля.

В то же время нардепы планируют изменить регламент парламента и проводить заседания в пленарные недели по сокращенному графику.

За соответствующий законопроект в первом чтении 15 июля проголосовали 324 депутата.

Регламент работы Рады хотят организовать так:

Во вторник, среду, четверг и пятницу пленарное заседание продлится с 10 до 15 часов (в пятницу – до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:30.

Понедельник и время после завершения пленарных заседаний будет отдаваться для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Обратите внимание! 16 июля состоялось торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Участие в нем приняли первый и действующий шестой президенты Украины Леонид Кравчук и Владимир Зеленский.