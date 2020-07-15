Зеленский в очередной раз приедет в Раду: на этот раз на торжественное заседание – что известно
16 июля состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Участие в нем примут первый и действующий шестой президенты Украины Леонид Кравчук и Владимир Зеленский, а также другие должностные лица.
Торжественное заседание Рады 16 июля: кто примет участие
Сначала в 9:00 на площади Конституции перед зданием парламента почетный караул Национальной гвардии поднимет Государственный флаг Украины. А само заседание начнется в 16:00. Откроет его председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.
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В торжественном заседании примут участие:
- президент Украины Владимир Зеленский,
- народные депутаты Украины первого и девятого созывов,
- председатели Верховной Рады предыдущих созывов,
- президенты Украины в предыдущие годы – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко,
- премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
- члены Кабинета Министров,
- руководители судебной ветви власти,
- должностные лица, которых Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение,
- руководители посольств и консульств иностранных государств,
- другие официальные лица,
- журналисты.
Программа торжественного заседания Рады 16 июля
Запланировано, что участники торжественного заседания пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Кроме того, на мероприятии должны выступить:
- президент Владимир Зеленский,
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков,
- первый президент независимой Украины, председатель ВР УССР в 1990 – 1991 году, народный депутат Украины I-IV созывов Леонид Кравчук,
- народный депутат ВР І-IV созывов Игорь Юхновский;
- другие участники.
Кроме того, Зеленский вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. А Разумков – Почетные грамоты Верховной Рады. Последние должны получить нардепы І созыва и участники принятия Декларации о суверенитете.
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В то же время в помещении украинского парламента развернут:
- фотовыставку "История украинского парламентаризма";
- экспозицию периодических изданий, в частности "Голоса Украины", о становлении украинского парламентаризма.