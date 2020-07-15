16 июля состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Участие в нем примут первый и действующий шестой президенты Украины Леонид Кравчук и Владимир Зеленский, а также другие должностные лица.

Торжественное заседание Рады 16 июля: кто примет участие

Сначала в 9:00 на площади Конституции перед зданием парламента почетный караул Национальной гвардии поднимет Государственный флаг Украины. А само заседание начнется в 16:00. Откроет его председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

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В торжественном заседании примут участие:

президент Украины Владимир Зеленский,

народные депутаты Украины первого и девятого созывов,

председатели Верховной Рады предыдущих созывов,

президенты Украины в предыдущие годы – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко,

премьер-министр Украины Денис Шмигаль,

члены Кабинета Министров,

руководители судебной ветви власти,

должностные лица, которых Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение,

руководители посольств и консульств иностранных государств,

другие официальные лица,

журналисты.

Программа торжественного заседания Рады 16 июля

Запланировано, что участники торжественного заседания пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Кроме того, на мероприятии должны выступить:

президент Владимир Зеленский,

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков,

первый президент независимой Украины, председатель ВР УССР в 1990 – 1991 году, народный депутат Украины I-IV созывов Леонид Кравчук,

народный депутат ВР І-IV созывов Игорь Юхновский;

другие участники.

Кроме того, Зеленский вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. А Разумков – Почетные грамоты Верховной Рады. Последние должны получить нардепы І созыва и участники принятия Декларации о суверенитете.

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В то же время в помещении украинского парламента развернут: