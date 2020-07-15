16 липня пройде урочисте засідання Ради з нагоди ухвалення Декларації про суверенітет: усі подробиці / Пресслужба Володимира Зеленського

16 липня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Участь у ньому візьмуть перший і чинний шостий президенти України Леонід Кравчук і Володимир Зеленський, а також інші посадовці.