Зеленський вкотре завітає до Ради: цього разу на урочисте засідання – що відомо
16 липня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Участь у ньому візьмуть перший і чинний шостий президенти України Леонід Кравчук і Володимир Зеленський, а також інші посадовці.
Урочисте засідання Ради 16 липня: хто візьме участь
Спершу о 9:00, на площі Конституції перед будівлею парламенту почесна варта Національної гвардії підніме Державний прапор України. А саме засідання розпочнеться о 16:00. Відкриє його голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Про це повідомили в Інформаційному управлінні Апарату ВР.
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В урочистому засіданні візьмуть участь:
- президент України Володимир Зеленський,
- народні депутати України першого та дев’ятого скликань,
- голови Верховної Ради попередніх скликань,
- президенти України у попередні роки – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко,
- прем’єр-міністр України Денис Шмигаль,
- члени Кабінету Міністрів,
- керівники судової гілки влади,
- посадові особи, яких Рада обирає, призначає та надає згоду на призначення,
- очільники посольств і консульств іноземних держав,
- інші офіційні особи,
- журналісти.
Програма урочистого засідання Ради 16 липня
Заплановано, що учасники урочистого засідання переглянуть історичні кадри кінохроніки подій ухвалення Декларації про державний суверенітет України.
Крім того, на заході мають виступити:
- президент Володимир Зеленський,
- голова Верховної Ради Дмитро Разумков,
- перший президент незалежної України, голова ВР УРСР у 1990 – 1991 році, народний депутат України I – IV скликань Леонід Кравчук,
- народний депутат ВР І – IV скликань Ігор Юхновський;
- інші учасники.
Крім того, Зеленський вручить державні нагороди учасникам ухвалення Декларації про державний суверенітет України. А Разумков – Почесні грамоти Верховної Ради. Останні мають отримати нардепи І скликання та учасники ухвалення Декларації про суверенітет.
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Водночас у приміщенні українського парламенту розгорнуть:
- фотовиставку "Історія українського парламентаризму";
- експозицію періодичних видань, зокрема "Голосу України", про становлення українського парламентаризму.