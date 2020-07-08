У фракції "Слуга народу" вважають, що підстав для розпуску парламенту немає. Але партії готуються до можливої дострокової кампанії. Експерти розповіли, чи розпустить Зеленський Верховну Раду.

Чому Зеленському не вигідно розпускати Раду

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконує: ймовірність того, що президент розпустить Раду, складає менше 1%. За його словами, на перевиборах "Слуга народу" не зможе отримати такої ж переваги, як у 2019 році.

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Як відзначив для 24 каналу політолог Тарас Загородній: якщо допустити, що парламент розпустили, то в "Слуги народу" однак найвищі рейтинги. Але вибори вже проходитимуть за відкритими списками, і провладна партія отримає максимум 150 мандатів. За партію влади завжди менше голосує, ніж за опозицію. Тому опозиційну частку отримають "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність".

Питання в тому, що виборці, які розчаруються в Зеленському, не хочуть при цьому голосувати за так звані старі партії. Тобто тоді виникне якась інша нова політична сила або й дві. Як тоді формуватиметься коаліція?

– підкреслює Загородній.

На думку експертів, у такому випадку посиляться позиції проросійської ОПЗЖ. Як вважає політолог Володимир Цибулько, кум Путіна Медведчук може стати навіть спікером.



Кум Путіна Медведчук після дострокових виборів може стати спікером? / Фото Getty

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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає: є натяки, що це ігри найближчого оточення Зеленського. Зокрема, глави Офісу Президента Єрмака. Втім, він також вважає: якщо йти на перевибори, в "Слуги народу" не буде монобільшості. Відповідно контролю над парламентом і Кабінетом міністрів.

Стратегічно Зеленському не вигідні дострокові вибори. Головний аргумент проти – втрата контролю над парламентом і урядом,

– підкреслює політолог.

Хто пройде в Раду, якщо вибори відбудуться зараз

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці червня, за даними групи "Социс", в парламент мали б шанс потрапити 5 партій.

"Слуга народу" набрала би 26,6% голосів серед тих, хто визначився і піде голосувати;

"Європейську солідарність" підтримують 21,3% опитаних;

"Опозиційну платформу – За життя" – 18,6% опитаних;

"Батьківщину" – 7,3%,

"Силу і честь" Смешка – 5%.

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Підстав для розпуску парламенту немає

На переконання експертів, юридичних підстав для розпуску Верховної Ради і проведення дострокових виборів також немає. Як розповів Тарас Загородній, відсутня політична логіка.

Є монокоаліція "Слуга народу". Суперечок щодо її розпаду немає. Якщо подивитися на результати голосування, то Зеленський точно має підтримку 200 депутатів. А далі, залежно від ситуації, знаходиться потрібна кількість голосів. За необхідності Зеленський добивається результату,

– зазначає Тарас Загородній.



Рейтинг політичних партій в Україні / інфографіка "Социс"

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За словами Володимира Фесенка, Зеленському зараз краще зберегти контроль над парламентом і урядом. Рейтинги знижуються, це неминуче і відбувалося у всіх президентів України.

Рейтинги Зеленського і "Слуги народу" досить високі, але до осені ще знизяться. Але який сенс у дострокових парламентських виборах? При всіх проблемах, які є у фракції "Слуга народу", їх краще вирішувати так, як зараз це робить Зеленський, – через зустрічі з депутатами,

– вважає Володимир Фесенко.