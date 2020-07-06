Ситуація на фронті складна, але вона стабільна. Є чітке розуміння, де знаходиться українське військо, де знаходиться військо ворогів.

Володимир Олександрович кожного ранку отримує звіт – що відбувається на фронті, скільки поранених, скільки загиблих. І коли там нулі, то настрій трошечки кращий. Про це в інтерв’ю виданню "Українська правда" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Він пояснив, щоб відбулися вибори Донбасі – мають відбутися певні умови.

На сьогодні, на день нашого спілкування, я не бачу, як там можуть відбуватися вибори. Якщо будуть якісь зміни, якісь процеси – рано чи пізно там будуть відбуватися вибори,

– повідомив Олексій Данілов.

"Але вони мають відбуватися на українській території, над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна Виборча Комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови", – додав Данілов.

Він розповів, що Володимир Зеленський дуже багато приділяє цьому уваги. Є окрема група, яка працює з Мінським процесом, окрема група, яка працює з Нормандським процесом. Ці люди дуже багато роблять роботи, і хотілося б, щоб був результат якісний, на користь України.



Володимир Зеленський / Фото Getty images

"Компроміси? Так, вони можливі, але є певні, межі, через які ми переходити з вами не можемо. Чому? Тому що нам це не дозволить український народ", – заявив Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що в Україні ніколи не було диктаторів і не буде. Український народ не дозволить великих компромісів із ворогом.

Чи можливі вибори на Донбасі у 2020 році:

У жовтні 2020 в Україні заплановані місцеві вибори. В ОРДЛО вони також можуть відбутися, але для цього звідти вже в серпні повинні вивести війська та провести роззброєння.

Загалом вибори на Донбасі можуть відбутися лише за українським законодавством та за умов дотримання вимог безпеки. Про це вкотре наголосив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Отримавши цей сигнал, ОБСЄ до України мало б надіслати місію Бюро демократичних інститутів з прав людини (БДІПЛ), яке має мандат на моніторинг виборів.

Спершу мовиться про оціночну місію, а потім – про моніторингову, якщо представники оціночної місії зроблять висновок, що надсилати спостерігачів безпечно.



Окремі райони Донецької й Луганської областей – тимчасово окуповані Росією / Інфографіка 24 каналу