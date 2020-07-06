Ситуация на фронте сложная, но стабильная. Есть четкое понимание, где находится украинское войско, где находится войско врагов.

Владимир Александрович каждое утро получает отчет – что происходит на фронте, сколько раненых, сколько погибших. И когда там нули, то настроение немножечко лучше. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Он объяснил, чтобы состоялись выборы Донбассе, должны быть выполнены определенные условия.

На сегодня, на день нашего общения, я не вижу, как там могут происходить выборы. Если будут какие-то изменения, какие-то процессы – рано или поздно там будут происходить выборы,

– сообщил Алексей Данилов.

"Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны происходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия", – добавил Данилов.

Он рассказал, что Владимир Зеленский очень много уделяет этому внимания. Есть отдельная группа, которая работает с Минским процессом, отдельная группа, которая работает с Нормандским процессом. Эти люди очень много делают работы, и хотелось бы, чтобы был качественный результат, на пользу Украины.



Владимир Зеленский / Фото Getty images

"Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ", – заявил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что в Украине никогда не было диктаторов и не будет. Украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом.

Возможны ли выборы на Донбассе в 2020 году:

В октябре 2020 в Украине запланированы местные выборы. В ОРДЛО они также могут произойти, но для этого оттуда уже в августе должны вывести войска и провести разоружение.

В целом выборы на Донбассе могут состояться только по украинскому законодательству и в условиях соблюдения требований безопасности. Об этом в очередной раз подчеркнул вицепремьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Получив этот сигнал, ОБСЕ в Украину должно бы отправить миссию Бюро демократических институтов по правам человека (БДИПЧ), которое имеет мандат на мониторинг выборов.

Сначала говорится об оценочной миссии, а затем – о мониторинговой, если представители оценочной миссии сделают вывод, что присылать наблюдателей безопасно.



Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно оккупированные Россией / Инфографика 24 канала