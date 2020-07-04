Президент України Володимир Зеленський 4 липня наголосив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені. Зокрема, він мав на увазі ухвалення закону про "особливий статус Донбасу".

Глава держави під час поїздки на Одещину відповів на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про вимогу Росії представити закон про "особливий статус Донбасу" до 6 липня. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Особливий статус Донбасу: РФ вимагає від України проєкт змін до Конституції – ЗМІ

Що Зеленський розповів про зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Президент запевнив, що ніхто від України не вимагав негайного внесення змін до Конституції та закріплення особливого статусу Донбасу.

Ми незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою,

– зауважив Зеленський.

Щодо зустрічі радників у нормандському форматі Зеленський зазначив, що поки що не готовий її повноцінно коментувати. За його словами, він ще детально не обговорював результати переговорів з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Водночас Зеленський додав, що "зустріч пройшла непогано і предметно".

Що відомо про вимоги Росії щодо України

У Берліні відбулася зустріч радників "нормандської четвірки". НІмецькі ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі Росія начебто вимагала від України до 6 липня презентувати проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.

Також нібито мовилось про негайну юридичну реорганізацію окремих районів Донецької та Луганської областей. Це повинно закріпити особливий статус цих районів у державному устрої України.

Водночас Москва вимагала, щоб Київ активізував зусилля з реалізації так званої формули Штайнмайєра щодо надання особливого статусу відразу після того, як ОБСЄ визнає місцеві вибори на Донбасі вільними та справедливими.

Також РФ хоче, щоб Україна до 6 липня представила список людей, яких хоче отримати в межах чергового обміну полоненими.

Зверніть увагу! Україна під час переговорів ТКГ категорично заперечувала можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Що треба знати про формулу Штайнмаєра?

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.

Що вона передбачає

Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

За словами Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.



Окремі райони Донецької й Луганської областей – тимчасово окуповані Росією / Інфографіка 24 каналу