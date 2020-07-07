Президент України Володимир Зеленський вже провів зустрічі з частиною народних депутатів від "Слуги народу". Також він має намір зустрітися з рештою парламентарів. Такі президентські заходи триватимуть протягом усього липня.

Зустрічі Зеленського зі "слугами народу": що відомо

Про це повідомила заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Її слова передає УНН.

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"Зараз дійсно відбуваються зустрічі президента України з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Вони розпочалися ще минулого тижня (29 червня – 5 липня) й триватимуть протягом липня", – зазначила представниця пропрезидентської політсили.

За її словами, принцип організації є простим – зустрічі відбуватимуться по черзі з офіційними групами, на які поділено фракцію. Кожну з таку групу очолює заступник голови фракції.

Це хороший формат не лише обмінятися думками, поставити питання президентові, але й підсумувати рік роботи Верховної Ради та намітити найближчі та середньострокові плани,

– зауважила Кравчук.

Щодо того, коли відбудеться зустріч її групи, парламентарка відповіла, що або наприкінці цього тижня, або вже на початку наступного (орієнтовно з 9 по 14 липня – 24 канал).

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Що може бути причиною зустрічей Зеленського з нардепами від "Слуги народу"

На 25 жовтня в Україні заплановано місцеві вибори. Водночас у столиці обиратимуть нового мера. А до цього як сам президент, так і його політсила готуються вже давно.

Щодо виборів мера Києва, у "Слузі народу" готують внутрішні праймеріз. Відомо, що в них братимуть участь Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський та Олександр Качура.

А що стосується місцевих виборів, то ще в лютому президент призначив відповідальних за регіони. Усі є нардепами від "Слуги народу". Призначені куратори областей здебільшого займаються відбором людей у списки до обласних і місцевих рад.

Проте з того часу цей список дещо змінився. Закорема Олександр Дубінський, який наглядав за Херсонщиною, у червні очолив "Слугу народу" на Київщині.