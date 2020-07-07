Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречи с частью народных депутатов от "Слуги народа". Также он намерен встретиться с остальными парламентариями. Такие президентские мероприятия продлятся в течение всего июля.

Встречи Зеленского со "слугами народа": что известно

Об этом сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Ее слова передает УНН .

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"Сейчас действительно проходят встречи президента Украины с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Они начались еще на прошлой неделе (29 июня – 5 июля) и продлятся в течение июля ", – отметила представительница пропрезидентской политсилы.

По ее словам, принцип организации прост – встречи будут проходить поочередно с официальными группами, на которые разделена фракция. Каждую такую группу возглавляет заместитель председателя фракции.

Это хороший формат не только обменяться мнениями, задать вопрос президенту, но и подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы,

– отметила Кравчук.

О том, когда состоится встреча ее группы, парламентарий ответила, что или в конце этой недели, или уже в начале следующего (ориентировочно с 9 по 14 июля – 24 канал).

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Что может быть причиной встреч Зеленского с нардепами от "Слуги народа"

На 25 октября в Украине запланированы местные выборы . В то же время в столице будут выбирать нового мэра. А к этому как сам президент, так и его политсила готовятся уже давно.

По выборам мэра Киева в "Слуге народа" готовят внутренние праймериз. Известно, что в них примут участие Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

А что касается местных выборов, то еще в феврале президент назначил ответственных за регионы. Все они являются нардепами от "Слуги народа". Назначенные кураторы областей в основном занимаются отбором людей в списки в областные и местные советы.