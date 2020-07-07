Зеленский массово встречается с нардепами от "Слуги народа": так продлится целый июль
Президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречи с частью народных депутатов от "Слуги народа". Также он намерен встретиться с остальными парламентариями. Такие президентские мероприятия продлятся в течение всего июля.
Встречи Зеленского со "слугами народа": что известно
Об этом сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Ее слова передает УНН.
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"Сейчас действительно проходят встречи президента Украины с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Они начались еще на прошлой неделе (29 июня – 5 июля) и продлятся в течение июля", – отметила представительница пропрезидентской политсилы.
По ее словам, принцип организации прост – встречи будут проходить поочередно с официальными группами, на которые разделена фракция. Каждую такую группу возглавляет заместитель председателя фракции.
Это хороший формат не только обменяться мнениями, задать вопрос президенту, но и подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы,
– отметила Кравчук.
О том, когда состоится встреча ее группы, парламентарий ответила, что или в конце этой недели, или уже в начале следующего (ориентировочно с 9 по 14 июля – 24 канал).
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Что может быть причиной встреч Зеленского с нардепами от "Слуги народа"
На 25 октября в Украине запланированы местные выборы. В то же время в столице будут выбирать нового мэра. А к этому как сам президент, так и его политсила готовятся уже давно.
По выборам мэра Киева в "Слуге народа" готовят внутренние праймериз. Известно, что в них примут участие Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.
А что касается местных выборов, то еще в феврале президент назначил ответственных за регионы. Все они являются нардепами от "Слуги народа". Назначенные кураторы областей в основном занимаются отбором людей в списки в областные и местные советы.
Однако с тех пор этот список несколько изменился. В частности, Александр Дубинский, который присматривал за Херсонской областю, в июне возглавил "Слугу народа" на Киевщине.