Сразу четверо нардепов от президентской фракции будут участвовать во внутреннем праймериз – Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Возможен и вариант, что претендентов впоследствии станет больше. Об этом сообщил сам Качура, пишет "Интерфакс-Украина".

Интересно У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

Кандидаты от "Слуги народа" на выборы мэра Киева

Свои шансы как возможного кандидата на пост мэра столицы нардеп оценивает высоко. Он уверяет, что имеет поддержку как во фракции, так и в партии.

Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, может кто появится в последний момент извне,

– сказал Качура.

Наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего мэра Виталия Кличко.

"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении участвовать в выборах мэра. Я знаю, что собираются пойти в мэры известные предприниматели, ведущие телеканалов", – отметил он.

Важно. Согласно Конституции, выборы в органы местного самоуправления в Украине состоятся в последнее воскресенье октября – 25 числа.

Когда "Слуга народа" определится окончательно

Качура считает, что на выборах мэра столицы будет больше десяти кандидатов.

Кандидата в мэры от "Слуги народа" определят через несколько недель

Последнее слово – за президентом Владимиром Зеленским. Он же будет опираться на показатели социологических исследований.

Кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

Читайте также "Европейская Солидарность" хотела выдвинуть Кличко в мэры Киева, однако тот отказался

На своем телеграмм-канале Качура анонсировал дебаты с конкурентом и коллегой по фракции Александром Дубинским. Они запланированы на 3 июля.