Відразу четверо нардепів від президентської фракції будуть брати участь у внутрішньому праймеріз – Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський та Олександр Качура.

Можливий і варіант, що претендентів згодом побільшає. Про це повідомив сам Качура, пише "Інтерфакс-Україна".

Цікаво Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

Кандидати від "Слуги народу" на вибори мера Києва

Свої шанси як можливого кандидата на пост мера столиці нардеп оцінює високо. Він запевняє, що має підтримку як у фракції, так і в партії.

Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубинський і я. Усередині партії серед депутатів більше за інших кандидатів поки не було, наскільки я знаю. Але ми не виключаємо варіант, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні,

– сказав Качура.

Найбільш серйозним суперником на майбутніх виборах в мери Києва Качура вважає нинішнього міського голову Віталія Кличка.

"На сьогодні нинішній мер обганяє всіх можливих кандидатів, але картина може змінитися, оскільки не всі ще заявили про свій намір брати участь у виборах мера. Я знаю, що збираються" піти в мери відомі підприємці, ведучі телеканалів, – зазначив він.

Важливо. Згідно з Конституцією, вибори в органи місцевого самоврядування в Україні відбудуться в останню неділю жовтня - 25 числа.

Коли "Слуга народу" визначиться остаточно

Качура вважає, що на виборах мера столиці буде понад десять кандидатів.

Кандидата в мери від "Слуги народу" визначать через кілька тижнів;

Останнє слово – за президентом Володимиром Зеленським. Він ж буде спиратися на показники соціологічних досліджень.

Кандидата висуне конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

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На своєму телеграм-каналі Качура анонсував дебати із конкурентом та водночас колегою по фракції Олександром Дубінським. Вони заплановані на 3 липня.