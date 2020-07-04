Ігор Коломойський несе втрати. Від олігарха відвертаються навіть його колеги по цеху найзаможніших українців.

Ігор Коломойський завжди був щедрий на політичні проєкти, бо саме на тому, аби впливати через політику на ухвалення потрібних рішень, був секрет його успіху як олігарха. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Маючи підтримку в найвищих кабінетах, Коломойський десятиліттями контролював наполовину державу Укрнафту, і лише зараз НАБУ частково викрило їхні схеми, які вимірюються мільярдами втрат.

Схеми Коломойського:

► Завдяки політиці Коломойський заволодів Кременчуцьким нафтопереробним заводом, в результаті чого держава Україна програла міжнародні суди та винна сотні мільйонів доларів.

► Завдяки політиці ніхто десятиліттями не наважувався перевірити "Приватбанк" на предмет видачі кредитів пов'язаним особам без належної застави, що зрештою перетворило банк на "пилосос" з викачування грошей в кишені олігарха.

► Завдяки політиці Коломойський контролював менеджмент Укртранснафти та викачав з державних труб державну ж нафту, переробив її на паливо та продав, а потім закачав замість неї нову і "нагрів" державу на майже мільярд за зберігання нафти в резервуарах.



Ігор Коломойський / Фото УП

Коли в 2008 році я мав нагоду взяти інтерв'ю в Коломойського, то на питання, скільки йому коштувало фінансування різних виборчих кампаній в 2006 і 2007 роках, олігарх, думаючи, відповів: "Мені особисто дві кампанії обійшлися у мільйонів 40 доларів".

Кого контролює Коломойський

У нинішньому парламенті Коломойський контролює близько 30 чи 40 депутатів у "Слузі народу", які раптом захворіли чи просто не захотіли голосувати за "антиколомойський" закон попри вимоги Офісу Президента.

Але, окрім своїх агентів впливу всередині "Слуги народу", Коломойський має ще одну філію політичного впливу – це група "За майбутнє", створена коштом мажоритарників.

Її співголовами є Віктор Бондар – депутат, який очолював аналогічну групу Коломойського в попередній Раді "Відродження".



Віктор Бондар / Фото Вікіпедія

В інтернеті досі можна знайти записи, де голоси, схожі на голос Бондаря та Коломойського, обговорюють виплату по 50 тисяч доларів за входження депутатів до цієї групи.

Другим співголовою є Тарас Батенко, який раніше був лідером призабутого Коломойським проєкту "Укроп".



Тарас Батенко / Фото Вікіпедія

Неформальним же керівником "За майбутнє" є Ігор Палиця, бізнес-партнер Коломойського, який також, як і олігарх, проводив більшу частину часу в Швейцарії.

Палиця сидить в одному кабінеті разом з головним рупором Коломойського в "Слузі народу" Олександром Дубінським.



Ігор Палиця / Фото Вікіпедія

Разом з депутатами Коломойського, до групи "За майбутнє" примкнула також невелика команда, яку провів у нинішню раду аграрний мільярдер Юрій Косюк (Миронівський хлібопродукт). Це Лариса Білозір (невістка співачки Оксани Білозір), батько Лариси Білозір Микола Кучер і ще один депутат Геннадій Вацак.

Ця група Косюка була разом з групою Коломойського, аж раптом декілька тижнів тому, коли рівень токсичності олігарха став зашкалювати, вони взяли і вийшли з групи "За майбутнє".

Олігархічні війни

Особливо прикро Коломойському те, що Білозір, Кучер і Вацак відразу ж приєдналися до конкуруючої групи "Довіра", яка пов'язана з власником групи "Кернел", іншим аграрним мільярдером Андрієм Веревським.



Мільярдер Андрій Веревський / Фото Економічна правда

Розуміючи, що туди будуть тікати депутати від Коломойського, олігарх на випередження почав мочити Веревського – в останні тижні він був ціллю для нападок для групи Коломойського і особисто з боку Олександра Дубинського, який навіть намагався прив'язати його до смерті депутата Давиденко.

Чому відбуваються ці олігархічні війни? Все дуже просто. Чим більше депутатів йде від Коломойського, тим слабшим він стає. Тим більше йому доведеться відслюнявити, щоб переманити когось іншого на заміну. І тим дорожче йому ставатиме політика. А, посилюючись, група Веревського ще більше послаблює групу Коломойського.

Що, в свою чергу, небезпечно для олігарха – адже саме через цю групу Коломойський збирався шантажувати президента Зеленського.

І, на відміну від "За майбутнє", група "Довіра" стала фактично частиною "Слуги народу" – вона регулярно покриває дефіцит голосів, коли Зеленському не вистачає для проходження потрібних рішень.

Зрозуміло, що терпіти такої наруги, як вихід депутатів, Коломойський не міг. Днями він знову посилив свою групу "За майбутнє", куди вступило чотири депутати Ігор Молоток, Сергій Рудик, Сергій Лабазюк і Антон Поляков — і таким чином, її чисельність збільшилася до 23 нардепів.

Але якщо вчитатися в ці прізвища, то стає зрозумілим весь цинізм української політики. Депутат Рудик, який вступив зараз в групу Коломойського, в 2014 році був викрадений невідомими, після чого він звинувачував в своєму ув'язненні якраз людей Коломойського.

Таким чином, зараз він своїм вступом посилив свого ж ворога – і про ціну такого вчинку ми можемо лише здогадуватися.

Також своїм вступом до групи "За майбутнє" нарешті зробив камінг-аут і депутат Поляков, який нещодавно подав рекордне число поправок в "антиколомойский" закон, і при цьому намагався всіх переконати, що діяв не в інтересах олігарха.



Антон Поляков / Фото "Фокус"

Приєднання антипрезидентських депутатів в групу "За майбутнє" ще більше протиставляє Коломойського Зеленському – та робить Коломойського ще більш токсичним.

Але тоді постає ще одне логічне питання: а що роблять в групі "За майбутнє" депутати, пов'язані з Аваковим? За різними оцінками, в групу "За майбунє" Аваков делегував шість народних обранців.

І тепер вони в одному колективі не лише з депутатами Коломойського, який відверто шантажує Зеленського, але навіть з такими гіперодіозними депутатами, як Поляков, що персонально ображає Зеленського.

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Це наближає момент, коли Авакову треба буде визначитися, з ким він – з Коломойським чи з Зеленським. І якщо друге, то забрати своїх депутатів із групи "За майбутнє". А грати "І вашим, і нашим" Авакову, може, і зручно, але точно довго не вдасться. Бо в іншому разі він стає спільником шантажистів.