Депутати фракції "Опозиційна платформа — За життя" мають найнижчі показники голосувань у червні серед усіх фракцій і груп Верховної Ради. Депутати ОПЗЖ пропустили половину голосувань парламенту протягом останнього місяця.

Усього в червні відбулося 391 голосування. Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй фейсбук-сторінці.

Цікаво Планування алкопаті і поїдання риби: чим займаються нардепи в Раді – фото

Хто найчастіше прогулює голосування в Раді

За даними КВУ, в середньому один депутат ОПЗЖ взяв участь лише в 54% голосувань.

Серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в червні:

Сергій Ларін (проголосував 1 раз за місяць, взяв участь в 0,26% голосувань),

Тарас Козак (2 голосування, 0,51%),

Ігор Абрамович (6 голосувань, 1%),

Юлія Льовочкіна (7 голосувань, 1%),

Сергій Льовочкін (9 голосувань, 2%),

Вадим Рабінович (19 голосувань, 4%),

Вадим Столар (23 голосування, 5%).

За даними КВУ, низькі показники участі в голосуваннях парламенту й у нардепів групи "За майбутнє" – в середньому один депутат цієї політсили взяв участь у 60% голосувань.

Депутати з фракції ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь в 65% голосувань. Вищі результати в депутатів з групи "Довіра" (73%) та фракції партії "Голос" (74%).

Найчастіше в червні голосували (натискали "за", "проти", "утримався") депутати "Європейської солідарності" (77%) та "Слуги народу" (84%).

Лише один народний депутат взяв участь в усіх 100% голосувань впродовж місяця – це Олександр Бакумов.

Зверніть увагу! З 1 листопада 2020 року у Верховній Раді діє система штрафів для депутатів, які регулярно прогулюють засідання.

Хто б пройшов до парламенту, якби вибори відбулися в червні

До теми Якби парламентські вибори відбулися зараз: лише чотири партії пройшли б до Ради

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився, партія "Слуга народу" набрала 29,3% голосів.

Попри те, що депутати цієї партії найчастіше пропускають голосування, за ОПЗЖ готові проголосувати 15,3% опитаних, "Європейську солідарність" – 13,6%, а "Батьківщину" – 10,7%.

Саме ці чотири партії зуміли б подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр. Інні політичні сили не зуміли б пройти до Верховної ради. Серед них: