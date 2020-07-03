Депутаты Медведчука – самые большие прогульщики в Раде: кто чаще всего пропускает голосования
Депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеют самые низкие показатели голосований в июне среди всех фракций и групп Верховной Рады. Депутаты ОПЗЖ пропустили половину голосований парламента в течение последнего месяца.
Всего в июне состоялось 391 голосование. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в фейсбук.
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Кто чаще всего прогуливает голосования в Раде
По данным КИУ, в среднем один депутат ОПЗЖ принял участие лишь в 54% голосований.
Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июне:
- Сергей Ларин (проголосовал 1 раз за месяц, принял участие в 0,26% голосований),
- Тарас Козак (2 голосования, 0,51%),
- Игорь Абрамович (6 голосований, 1%),
- Юлия Левочкина (7 голосований, 1%),
- Сергей Левочкин (9 голосований, 2%),
- Вадим Рабинович (19 голосований, 4%),
- Вадим Столар (23 голосования, 5%).
- По данным КИУ, низкие показатели участия в голосованиях парламента и у нардепов группы "За будущее" – в среднем один депутат этой политсилы принял участие в 60% голосований.
- Депутаты из фракции ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 65% голосований. Высокие результаты у депутатов из группы "Доверие" (73%) и фракции партии "Голос" (74%).
- Чаще всего в июне голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты "Европейской солидарности" (77%) и "Слуги народа" (84%).
Только один народный депутат принял участие во всех 100% голосований в течение месяца – это Александр Бакумов.
Кто бы прошел в парламент, если бы выборы состоялись в июне
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Среди тех, кто намерен голосовать и определился, партия "Слуга народа" набрала 29,3% голосов.
Несмотря на то, что депутаты этой партии чаще всего пропускают голосования, за ОПЗЖ готовы проголосовать 15,3% опрошенных, "Европейскую солидарность" – 13,6%, а "Батькивщину" – 10,7%.
Именно эти четыре партии сумели бы преодолеть необходимый 5-процентный барьер. Другие политические силы не сумели бы пройти в Верховную раду. Среди них:
- "Сила и честь" – 3,7%
- партия Шария – 3,7%,
- Радикальная партия – 3,5%,
- "Голос" – 3%,
- "Свобода" – 2,5%,
- "Украинская стратегия" – 2,2%.