Депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеют самые низкие показатели голосований в июне среди всех фракций и групп Верховной Рады. Депутаты ОПЗЖ пропустили половину голосований парламента в течение последнего месяца.

Всего в июне состоялось 391 голосование. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в фейсбук.

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Кто чаще всего прогуливает голосования в Раде

По данным КИУ, в среднем один депутат ОПЗЖ принял участие лишь в 54% голосований.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июне:

Сергей Ларин (проголосовал 1 раз за месяц, принял участие в 0,26% голосований),

Тарас Козак (2 голосования, 0,51%),

Игорь Абрамович (6 голосований, 1%),

Юлия Левочкина (7 голосований, 1%),

Сергей Левочкин (9 голосований, 2%),

Вадим Рабинович (19 голосований, 4%),

Вадим Столар (23 голосования, 5%).

По данным КИУ, низкие показатели участия в голосованиях парламента и у нардепов группы "За будущее" – в среднем один депутат этой политсилы принял участие в 60% голосований.

Депутаты из фракции ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 65% голосований. Высокие результаты у депутатов из группы "Доверие" (73%) и фракции партии "Голос" (74%).

Чаще всего в июне голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты "Европейской солидарности" (77%) и "Слуги народа" (84%).

Только один народный депутат принял участие во всех 100% голосований в течение месяца – это Александр Бакумов.

Обратите внимание! С 1 ноября 2020 года в Верховной Раде действует система штрафов для депутатов, которые регулярно прогуливают заседания.

Кто бы прошел в парламент, если бы выборы состоялись в июне

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился, партия "Слуга народа" набрала 29,3% голосов.

Несмотря на то, что депутаты этой партии чаще всего пропускают голосования, за ОПЗЖ готовы проголосовать 15,3% опрошенных, "Европейскую солидарность" – 13,6%, а "Батькивщину" – 10,7%.

Именно эти четыре партии сумели бы преодолеть необходимый 5-процентный барьер. Другие политические силы не сумели бы пройти в Верховную раду. Среди них: