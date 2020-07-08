Навіщо це Зеленському: Арахамія не вірить у розпуск Верховної Ради
У "Слузі народу" 7 липня заявили, що партія отримає набагато менше голосів у випадку проведення парламентських виборів. Там вважають, що президент Володимир Зеленський не піде на такий крок.
Таку думку висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Чому Зеленському не вигідно розпускати Раду
- Арахамія переконує, що ймовірність того, що президент розпустить Раду, складає менше 1%. За його словами, на перевиборах "Слуга народу" не зможе отримати такої ж переваги, як у 2019 році.
- Він також додав, що зараз немає жодних причин для розпуску парламенту.
- Очільник фракції взявся змоделювати ситуацію в Раді, якщо б вибори відбулися. За його даними, від цього повністю програє "Голос", який зникне з політичної карти. Натомість більше голосів отримають ОПЗЖ та "Європейська солідарність". Тоді як "Слуга народу" втратить приблизно 40 – 45 мандатів.
Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це досить відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. В цьому немає сенсу,
– наголосив нардеп.
Хто пройде в Раду, якщо вибори відбудуться зараз
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці червня, то в парламент мали б шанс потрапити 5 партій.
- "Слуга народу" набрала би 26,6% голосів серед тих, хто визначився і піде голосувати;
- "Європейську солідарність" підтримують 21,3% опитаних;
- "Опозиційну платформу – За життя" – 18,6% опитаних;
- "Батьківщину" – 7,3%,
- "Силу і честь" Смешка – 5%.
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Саме ці п'ять партій зуміли б подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр. Інші політичні сили не змогли би пройти до Верховної Ради. Серед них:
- партія Шарія – 3,9%,
- "Голос" – 3,3%,
- Радикальна партія Ляшка – 3,3%,
- партія Зелених України – 2,1%,
- "Свобода" – 1,7%,
- "Громадянська позиція" Гриценка – 1,6%.