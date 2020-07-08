В "Слуге народа" 7 июля заявили, что партия получит гораздо меньше голосов в случае проведения парламентских выборов. Там считают, что президент Владимир Зеленский не пойдет на такой шаг.

Таку думку висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

До теми Без "Голосу", але зі Смешком: які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулися зараз

Чому Зеленському не вигідно розпускати Раду

Арахамія переконує, що ймовірність того, що президент розпустить Раду, складає менше 1%. За його словами, на перевиборах "Слуга народу" не зможе отримати такої ж переваги, як у 2019 році.

Він також додав, що зараз немає жодних причин для розпуску парламенту.

Очільник фракції взявся змоделювати ситуацію в Раді, якщо б вибори відбулися. За його даними, від цього повністю програє "Голос", який зникне з політичної карти. Натомість більше голосів отримають ОПЗЖ та "Європейська солідарність". Тоді як "Слуга народу" втратить приблизно 40 – 45 мандатів.

Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це досить відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. В цьому немає сенсу,

– наголосив нардеп.

Хто пройде в Раду, якщо вибори відбудуться зараз

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці червня, то в парламент мали б шанс потрапити 5 партій.

"Слуга народу" набрала би 26,6% голосів серед тих, хто визначився і піде голосувати;

"Європейську солідарність" підтримують 21,3% опитаних;

"Опозиційну платформу – За життя" – 18,6% опитаних;

"Батьківщину" – 7,3%,

"Силу і честь" Смешка – 5%.

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Саме ці п'ять партій зуміли б подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр. Інші політичні сили не змогли би пройти до Верховної Ради. Серед них: