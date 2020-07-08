Во фракции "Слуга народа" считают, что оснований для роспуска парламента нет. Но партии готовятся к возможной досрочной кампании. Эксперты рассказали, распустит ли Зеленский Верховную Раду.

Почему Зеленскому не выгодно распускать Раду

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает: вероятность того, что президент распустит Раду, составляет менее 1%. По его словам, на перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.

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Как отметил для 24 канала политолог Тарас Загородний: если допустить, что парламент распустили, то у "Слуги народа" однако самые высокие рейтинги. Но выборы уже будут проходить по открытым спискам, и правящая партия получит максимум 150 мандатов. За партию власти всегда меньше голосуют, чем за оппозицию. Поэтому оппозиционную долю получат "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность".

Вопрос в том, что избиратели, которые разочаруются в Зеленском, не хотят при этом голосовать за так называемые старые партии. То есть тогда возникнет какая-то другая новая политическая сила или две. Как тогда будет формироваться коалиция?

– подчеркивает Загородний.

По мнению экспертов, в таком случае усилятся позиции пророссийской ОПЗЖ. Как считает политолог Владимир Цибулько, кум Путина Медведчук может стать даже спикером.



Кум Путина Медведчук после досрочных выборов может стать спикером? / Фото Getty

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Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: есть намеки, что это игры ближайшего окружения Зеленского. В частности, главы Офиса Президента Ермака. Впрочем, он также считает: если идти на перевыборы, у "Слуги народа" не будет монобольшинства. Соответственно, контроля над парламентом и Кабинетом министров.

Стратегически Зеленскому не выгодны досрочные выборы. Главный аргумент против – потеря контроля над парламентом и правительством,

– подчеркивает политолог.

Кто пройдет в Раду, если выборы состоятся сейчас

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце июня, по данным группы "Социс", в парламент имели бы шанс попасть 5 партий.

"Слуга народа" набрала бы 26,6% голосов среди тех, кто определился и пойдет голосовать;

"Европейскую солидарность" поддерживают 21,3% опрошенных;

"Оппозиционную платформу – За жизнь" – 18,6% опрошенных;

"Батькивщину" – 7,3%,

"Силу и честь" Смешко – 5%.

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Оснований для роспуска парламента нет

По убеждению экспертов, юридических оснований для роспуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов также нет. Как рассказал Тарас Загородний, отсутствует политическая логика.

Есть монокоалиция "Слуга народа". Споров относительно ее распада нет. Если посмотреть на результаты голосования, то Зеленский точно имеет поддержку 200 депутатов. А дальше, в зависимости от ситуации, находится нужное количество голосов. При необходимости Зеленский добивается результата,

– отмечает Тарас Загородний.



Рейтинг политических партий в Украине / Инфографика "Социс"

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По словам Владимира Фесенко, Зеленскому сейчас лучше сохранить контроль над парламентом и правительством. Рейтинги падают, это неизбежно и происходило у всех президентов Украины.

Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" достаточно высоки, но к осени еще снизятся. Но какой смысл в досрочных парламентских выборах? При всех проблемах, которые есть у фракции "Слуга народа", их лучше решать так, как сейчас это делает Зеленский, – через встречи с депутатами,

– считает Владимир Фесенко.