Нардепи від "Слуги народу" вирішили влаштувати собі оригінальний подарунок до річниці існування партії. Їм виготовили цукерки, які називаються "Слуга народу". На коробці зображено президента, а також медійні матеріали про них.

Таку інформацію в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" розповіла журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур та додала, що їй вдалось поспілкуватись з нардепами партії та дізнатись детальніше про ідею.

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"Я побачила, як один депутат давав іншим ці цукерки. Я в них запитала, що це. Вони сказали: "От, ми випустили до річниці нашої партії коробки цукерок "Слуга народу", – зазначила Власта Лазур.

► Який вигляд має коробка цукерок

На коробці зображено шматки різних заголовків та статей з медіа, у яких йдеться про "слуг народу" або президента. Зображено і самого президента Зеленського, однак його фото маленького розміру, незначне. Також на коробці є заклик до єднання.

Неважливо, зі Сходу ти, чи з Заходу, якого в тебе кольору шкіра чи якою мовою ти розмовляєш. Ми разом, ми – українці. Змінимо Україну разом!

– написано на коробці виробу.

Як ствердила журналістка, цукерки виготовляють у Рівненській області. За словами Власти, депутати заявили, що "не вживають товар фірми Roshen, тому що це хімія". Саме через це нардепи нібито вирішили виготовляти свої цукерки для власного споживання та для журналістів зокрема.



Коробка цукерок "Слуга народу" / Фото Власта Лазур