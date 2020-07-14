Нардепы от "Слуги народа" решили устроить себе оригинальный подарок к годовщине существования партии. Им изготовили конфеты, которые называются "Слуга народа". На коробке изображен президента, а также медийные материалы о них.

Такую информацию в эфире 24 канала в программе "Политбюро" рассказала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур и добавила, что ей удалось пообщаться с нардепами партии и узнать подробнее об идее.

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"Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: "Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет "Слуга народа", – отметила Власта Лазур.

► Как выглядит коробка конфет

На коробке изображены куски различных заголовков и статей из медиа, в которых говорится о "слугах народа" или президенте. Изображен и само президент Зеленский, однако его фото маленького размера, незначительное. Также на коробке есть призыв к единению.

Неважно, с Востока ты или с Запада, какого у тебя цвета кожа или на каком языке ты разговариваешь. Мы вместе, мы – украинцы. Изменим Украину вместе!

– написано на коробке изделия.

Как утвердила журналистка, конфеты изготавливают в Ровенской области. По словам Власты, депутаты заявили, что "не принимают товар фирмы Roshen, потому что это химия". Именно поэтому нардепы якобы решили изготавливать свои конфеты для собственного потребления и для журналистов в частности.



Коробка конфет "Слуга народа" / Фото Власта Лазур