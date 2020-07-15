Перший рік роботи Верховної Ради 9-го скикання – в ефірі програми "Політбюро" обговорили головна редакторка видання "Букви" Тетяна Ніколаєнко, політичний оглядач сайту 24 Дмитро Литвин, журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур та народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Також в ефірі 24 каналу гості обговорили ймовірне звільнення Артема Ситника та річницю партії "Слуга народу".

Про плюси та мінуси роботи парламенту

Дмитро Литвин: Мені здається, що приймались речі, які не приймались останні 5 або більше років. От, наприклад, НАБУ було створене у 2014 році, але повну оперативну незалежність отримало тільки восени завдяки цій Верховній Раді. Питання реформи землі обговорювалось ще з 90-х років, але провели її в такому початковому вигляді лише зараз. Якщо говорити з політико-правових питань, то були прийняті непогані закони. Може не треба було робити це все в турборежимі, аби люди встигали читати, що було прийнято, і могли зафіксувати собі.

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Щодо світоглядного питання, то в нас є таке певне розходження між суспільством і політичними гравцями, якими вони не були. Люди в суспільстві хочуть менше дискусій в парламенті.

Зараз парламент не корумпований, як був раніше, там не купують фракції, щоб проголосувати за бюджет, скажімо.

Немає таких скандальних речей, які були в попередні роки, але є суперечки, висловлювання, переписки. Це прогрес, але люди хочуть, щоб Рада мала такий вигляд – люди сидять всі рядком голосують чисто, етично, без суперечок за якісь хороші речі для людей.

Власта Лазур: Я нещодавно поставила запитання Корнієнку, яку оцінку ви б собі дали, то він сказав 8 за 10-ти бальною шкалою. Не дивлячись на дріб'язкові скандали, зради не було серйозної. Монобільшість продовжує працювати і за важливі закони вона голосує. Також не здійснились утопічні передбачення, наприклад, гривня по 100 і все розвалиться. Цього не сталось за рік.

Завдяки цьому парламенту відбулась десакралізація влади, Рада стала, скажімо, людяніша. З цими депутатами працювати набагато легше.

Що розчаровує, я не бачу стратегічного мислення. Стратегічних планів і відповідно такі самі дискусії ведуться. Але правду казав Разумков, наш парламент це зріс суспільства – які люди є в суспільстві, такі є і парламенті, є багато плюсів і мінусів. Але точно це більше позитиву, ніж негативу.

Тетяна Ніколаєнко: Реформи, які вони робили, виявились трохи такими фасадними. Якщо ми розглядаємо ту ж таки недоторканість, то ми не бачимо жодної справи, наприклад, говорилось про справи Суркісів, але ми не бачимо їх. Так, це не до парламенту, але коли ми дійшли до історії про ДБР та Порошенка, то цей парламент переконували дуже довго, щоб НАБУ може порушувати справу, не тільки генпрокурор, то вони казали: "ні-ні, в нас класний генпрокурор". В цьому моменті, коли їм доводили, що важливіше принципи і якась система правил, а не те який у вас хороший герой, вони не послухались. Вони не виписували правила гри для всіх, а виписували правила для зміни.

Звільнення Артема Ситника

Дмитро Литвин: Ситника немає сенсу шантажувати. Я не думаю, що це меседж Ситнику, що "ми можемо тебе звільнити, а ти нам щось зроби". Ситник чудово розуміє, що вони його не звільнять. Навіть якщо у депутатів буде 226 голосів "за" цей законопроєкт, президент потім заветує цей документ. Навіть якщо нардепи його проведуть.

Більше про намагання звільнити Ситника – читайте за посиланням.

Річниця "Слуги народу"

Заступниця голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що розсилала своїм колегам рекомендації щодо того, як коментувати річницю монобільшості.

Євгенія Кравчук: Зараз публічних депутатів є набагато більше. Просто хтось активніше ходить на ефіри та бере участь в дискусіях, а хтось більше концентрується на законотворчості або роботі в своєму окрузі.

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Якщо не 100%, то 98% "слуг народу" є публічними, але на різних рівнях. Наприклад, хтось комунікує з пресою на рівні своєї області. Найближчим часом проведемо багато пресконференцій та звітів – перед громадськістю, виборцями, журналістами,

Більше про річницю монобільшості – читайте за посиланням.

Журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур зазначила, що "слуги народу" вирішили влаштувати собі оригінальний подарунок до річниці існування партії. Їм виготовили цукерки, які називаються "Слуга народу". На коробці зображено президента, а також медійні матеріали про них.

Власта Лазур: Я побачила, як один депутат давав іншим ці цукерки. Я в них запитала, що це. Вони сказали: "От, ми випустили до річниці нашої партії коробки цукерок "Слуга народу".