"Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що розсилала своїм колегам рекомендації щодо того, як коментувати річницю монобільшості.

Депутатка підкреслила, що не приховує цього факту. Для чого "слугам народу" такі рекомендації – вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Кравчук також повідомила, що зараз розробляють новий сайт для президентської політсили, його запустять ще до кінця літа.

Там, думаю, буде спеціальний розділ – "Наша позиція". Аби не треба було в медіа пересилати цю інформацію, а щоб медіа могли зайти на сайт і самі знайти,

– пояснила вона.

І додала, що сподівається: крім народних депутатів до "слуг народу" додасться багато депутатів різних рівнів, яких оберуть в жовтні на місцевих виборах. Тож для них це також буде корисно.

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Вона підкреслила, що зараз публічних депутатів є набагато більше. Просто хтось активніше ходить на ефіри та бере участь в дискусіях, а хтось більше концентрується на законотворчості або роботі в своєму окрузі.

Якщо не 100%, то 98% "слуг народу" є публічними, але на різних рівнях. Наприклад, хтось комунікує з пресою на рівні своєї області. Найближчим часом проведемо багато пресконференцій та звітів – перед громадськістю, виборцями, журналістами,

– зазначила депутатка.

Кравчук також анонсувала, що 21 липня у київському КВЦ "Парковий" депутати "Слуги народу" звітуватимуть про першу річницю монобільшості. Схожі заходи згодом відбудуться й в інших регіонах.

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Депутатка наголосила: шкодує про те, що поки не вдалася ухвалити законопроєкт про референдум в другому читанні. А також про те, що Рада лише приступає до ухвалення пакету про народовладдя. "Мабуть, треба було це швидше починати, проводити через комітети", – зауважила вона.

Крім цього, за словами Кравчук, хотілось би протягом цього року провести у Конституцію усі питання, які стосуються децентралізації. Адже у 2020 році вперше одночасно по всій країні відбудуться вибори в ОТГ.

"Але знову ж таки, в Конституції в нас ще немає прописаноного поняття ОТГ. Залишаються райдержадміністрації, які будуть таким незрозумілим формуванням, поки не будуть створені префектури. Сподіваюсь, нове районування ми ухвалимо завтра (15 липня – 24 канал). Якраз в порядку денному є два важливі рішення – нові укрупнені райони та постанова про призначення виборів 25 жовтня", – підсумувала нардепка.