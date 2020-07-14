"Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что рассылала своим коллегам рекомендации относительно того, как комментировать годовщину монобольшинства.

Депутат подчеркнула, что не скрывает этого факта. Для чего "слугам народа" такие рекомендации – она рассказала в эфире 24 канала.

Интересно "Слуги народа" выпустили конфеты в свою честь: это подарок к годовщине существования партии – фото

Кравчук также сообщила, что сейчас разрабатывают новый сайт для президентской политсилы, его запустят еще до конца лета.

Там, думаю, будет специальный раздел – "Наша позиция". Чтобы не надо было в медиа пересылать эту информацию, а чтобы медиа могли зайти на сайт и сами найти,

– объяснила она.

И добавила, что надеется: кроме народных депутатов "слуг народа" добавится много депутатов разных уровней, которых изберут в октябре на местных выборах. Поэтому для них это также будет полезно.

"Слуги народа" получили рекомендации, что говорить на годовщину монобольшинства:

Перший рік монобільшості: підсумки from Yaryna Klos

"Слуги народа" будут отчитываться перед украинцами

Она подчеркнула, что сейчас публичных депутатов намного больше. Просто кто-то активнее ходит на эфиры и участвует в дискуссиях, а кто-то больше концентрируется на законотворчестве или работе в своем округе.

Если не 100%, то 98% "слуг народа" являются публичными, но на разных уровнях. Например, кто-то общается с прессой на уровне своей области. В ближайшее время проведем много пресконференций и отчетов перед общественностью, избирателями, журналистами,

– отметила депутат.

Кравчук также анонсировала, что 21 июля в киевском КВЦ "Парковый" депутаты "Слуги народа" будут отчитываться о первой годовщине монобольшинства. Схожие мероприятия со временем пройдут и в других регионах.

Год монобільшості: что не успели "слуги народа"

Депутат подчеркнула: сожалеет о том, что пока не удалось принять законопроект о референдуме во втором чтении. А также о том, что Рада лишь приступает к принятию пакета о народовластии. "Видимо, надо было быстрее начинать, проводить через комитеты", – отметила она.

Кроме этого, по словам Кравчук, хотелось бы в течение этого года провести в Конституцию все вопросы, которые касаются децентрализации. Ведь в 2020 году впервые одновременно по всей стране состоятся выборы в ОТО.

"Но опять же, в Конституции у нас еще нет прописаноного понятия ОТО. Остаются райгосадминистрации, которые будут таким непонятным формированием, пока не будут созданы префектуры. Надеюсь, новое районирование мы примем завтра (15 июля – 24 канал). Как раз в повестке дня два важных решения – новые укрупненные районы и постановление о назначении выборов на 25 октября", – подытожила нардеп.