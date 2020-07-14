Рассылала и этого не скрываю, – Кравчук о рекомендациях для "слуг народа"
"Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что рассылала своим коллегам рекомендации относительно того, как комментировать годовщину монобольшинства.
Депутат подчеркнула, что не скрывает этого факта. Для чего "слугам народа" такие рекомендации – она рассказала в эфире 24 канала.
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Кравчук также сообщила, что сейчас разрабатывают новый сайт для президентской политсилы, его запустят еще до конца лета.
Там, думаю, будет специальный раздел – "Наша позиция". Чтобы не надо было в медиа пересылать эту информацию, а чтобы медиа могли зайти на сайт и сами найти,
– объяснила она.
И добавила, что надеется: кроме народных депутатов "слуг народа" добавится много депутатов разных уровней, которых изберут в октябре на местных выборах. Поэтому для них это также будет полезно.
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Она подчеркнула, что сейчас публичных депутатов намного больше. Просто кто-то активнее ходит на эфиры и участвует в дискуссиях, а кто-то больше концентрируется на законотворчестве или работе в своем округе.
Если не 100%, то 98% "слуг народа" являются публичными, но на разных уровнях. Например, кто-то общается с прессой на уровне своей области. В ближайшее время проведем много пресконференций и отчетов перед общественностью, избирателями, журналистами,
– отметила депутат.
Кравчук также анонсировала, что 21 июля в киевском КВЦ "Парковый" депутаты "Слуги народа" будут отчитываться о первой годовщине монобольшинства. Схожие мероприятия со временем пройдут и в других регионах.
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Депутат подчеркнула: сожалеет о том, что пока не удалось принять законопроект о референдуме во втором чтении. А также о том, что Рада лишь приступает к принятию пакета о народовластии. "Видимо, надо было быстрее начинать, проводить через комитеты", – отметила она.
Кроме этого, по словам Кравчук, хотелось бы в течение этого года провести в Конституцию все вопросы, которые касаются децентрализации. Ведь в 2020 году впервые одновременно по всей стране состоятся выборы в ОТО.
"Но опять же, в Конституции у нас еще нет прописаноного понятия ОТО. Остаются райгосадминистрации, которые будут таким непонятным формированием, пока не будут созданы префектуры. Надеюсь, новое районирование мы примем завтра (15 июля – 24 канал). Как раз в повестке дня два важных решения – новые укрупненные районы и постановление о назначении выборов на 25 октября", – подытожила нардеп.