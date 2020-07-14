Народні депутати сьогодні, 14 липня, мали розглянути у першому читанні законопроєкт про додаткові підстави для звільнення директора НАБУ. Однак документ відправили на доопрацювання. На думку політичного оглядача Дмитра Литвина, навіть якщо буде достатня кількість голосів, Артема Ситника не звільнять.

Зокрема, тому що є процедура звільнення директора НАБУ, яка прописана в законі. Вона передбачає аудит Національного антикорупційного бюро. Про це Дмитро Литвин розповів у програмі "Політбюро" на 24 каналі.

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За його словами, якщо цей аудит НАБУ відбудеться, у депутатів не буде підстав його звільняти. Тому що НАБУ працює цілком нормально. Відтак Артема Ситника хочуть звільнити, щоб обійти ось цю процедуру.

Ситника немає сенсу шантажувати. Я не думаю, що це меседж Ситнику, що "ми можемо тебе звільнити, а ти нам щось зроби". Ситник чудово розуміє, що вони його не звільнять,

– зауважив політичний оглядач.

На його думку, навіть якщо у депутатів буде 226 голосів "за" цей законопроєкт, президент потім заветує цей документ. Навіть якщо нардепи його проведуть.

Він вважає, що звільняти Ситника – це не просто розірвання відносин з Заходом і якісь проблеми з МВФ. Сам намір є деструктивним і певною мірою корумпованим.

Дмитро Литвин також зазначив, у фракції "Європейська солідарність»" кажуть, що Олексій Гончаренко, який вніс цей законопроєкт, він має свою думку. Але наголосив, що депутат ЄС – член фракції людини, за каденцію якого створювалося НАБУ. Яка обіцяла всім, що НАБУ працюватиме, буде незалежним і ніхто не буде його тиснути.

"І тут депутат фракції "Європейська солідарність" разом з Дубінським, якого вони самі звинувачують в роботі на Коломойського, ідуть проти Ситника", – відзначив політичний оглядач.

І додав, що насправді Дубінський об'єднався з багатьма в цій Раді, хто незадоволений взагалі, що НАБУ існує.

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