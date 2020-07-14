Сытник прекрасно понимает, что его не уволят, – политический обозреватель
Народные депутаты сегодня, 14 июля, должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения директора НАБУ. Однако документ отправили на доработку. По мнению политического обозревателя Дмитрия Литвина, даже если будет достаточное количество голосов, Артема Сытника не уволят.
В частности, потому что есть процедура увольнения директора НАБУ, которая прописана в законе. Она предусматривает аудит Национального антикоррупционного бюро. Об этом Дмитрий Литвин рассказал в программе "Политбюро" на 24 канале.
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По его словам, если этот аудит НАБУ состоится, у депутатов не будет оснований его увольнять. Потому что НАБУ работает вполне нормально. Поэтому Артема Сытника хотят уволить, чтобы обойти вот эту процедуру.
Сытника нет смысла шантажировать. Я не думаю, что это месседж Сытнику, что "мы можем тебя уволить, а ты нам что-то сделай". Сытник прекрасно понимает, что они его не уволят,
– отметил политический обозреватель.
По его мнению, даже если у депутатов будет 226 голосов "за" этот законопроект, президент потом ветирует этот документ. Даже если нардепы его проведут.
Он считает, что увольнять Сытника – это не просто расторжение отношений с Западом и какие-то проблемы с МВФ. Само намерение является деструктивным и в определенной степени коррумпированным.
Дмитрий Литвин также отметил, что во фракции "Европейская солидарность" "говорят, что Алексей Гончаренко, который внес этот законопроект, имеет свое мнение. Но отметил, что депутат ЕС – член фракции человека, во время каденции которого создавалось НАБУ. Который обещал всем, что НАБУ будет работать, будет независимым и никто не будет на него давить.
"И здесь депутат фракции "Европейская солидарность" вместе с Дубинским, которого они сами обвиняют в работе на Коломойского, идут против Сытника", – отметил политический обозреватель.
И добавил, что на самом деле Дубинский объединился со многими в этой Раде, кто недоволен вообще, что НАБУ существует.
Почему Артема Сытника могут уволить из НАБУ
- Суд признал Артема Сытника коррупционером – из-за отдыха в отеле в Ровненской области. За гостиницу якобы заплатил не сам председатель НАБУ, а неизвестный мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре.
- В Верховной Раде зарегистрировали по крайней мере 3 инициативы, которые позволят облегчить процедуру увольнения Артема Сытника. Два законопроекта инициировал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
- 14 июля Рада должна рассмотреть законопроект №13133 о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ. Однако за отправку документа на доработку в профильный комитет проголосовали 248 депутатов.