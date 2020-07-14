Народные депутаты сегодня, 14 июля, должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения директора НАБУ. Однако документ отправили на доработку. По мнению политического обозревателя Дмитрия Литвина, даже если будет достаточное количество голосов, Артема Сытника не уволят.

В частности, потому что есть процедура увольнения директора НАБУ, которая прописана в законе. Она предусматривает аудит Национального антикоррупционного бюро. Об этом Дмитрий Литвин рассказал в программе "Политбюро" на 24 канале.

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По его словам, если этот аудит НАБУ состоится, у депутатов не будет оснований его увольнять. Потому что НАБУ работает вполне нормально. Поэтому Артема Сытника хотят уволить, чтобы обойти вот эту процедуру.

Сытника нет смысла шантажировать. Я не думаю, что это месседж Сытнику, что "мы можем тебя уволить, а ты нам что-то сделай". Сытник прекрасно понимает, что они его не уволят,

– отметил политический обозреватель.

По его мнению, даже если у депутатов будет 226 голосов "за" этот законопроект, президент потом ветирует этот документ. Даже если нардепы его проведут.

Он считает, что увольнять Сытника – это не просто расторжение отношений с Западом и какие-то проблемы с МВФ. Само намерение является деструктивным и в определенной степени коррумпированным.

Дмитрий Литвин также отметил, что во фракции "Европейская солидарность" "говорят, что Алексей Гончаренко, который внес этот законопроект, имеет свое мнение. Но отметил, что депутат ЕС – член фракции человека, во время каденции которого создавалось НАБУ. Который обещал всем, что НАБУ будет работать, будет независимым и никто не будет на него давить.

"И здесь депутат фракции "Европейская солидарность" вместе с Дубинским, которого они сами обвиняют в работе на Коломойского, идут против Сытника", – отметил политический обозреватель.

И добавил, что на самом деле Дубинский объединился со многими в этой Раде, кто недоволен вообще, что НАБУ существует.

Почему Артема Сытника могут уволить из НАБУ