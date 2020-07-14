Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что есть несколько групп противников главы НАБУ Артема Сытника в Раде. Им всем выгодно, чтобы Сытника уволили. О ком именно идет речь – читайте дальше.

В эфире 24 канала Юрчишин объяснил, что он имеет в виду 3 группы людей, которые точно делают все для того, чтобы голову НАБУ Сытника уволили.

Обратите внимание Процедура увольнения директора НАБУ: законопроект отправили на доработку

Юрчишин назвал эти группы:

группа Коломойского;

группа приближенных к Авакову депутатов из разных фракций;

группа представителей олигархов, против которых открыто много производств в НАБУ.

"Достаточно много противников, но не все из них готовы идти на безумные поступки, как это сегодня пытались сделать приближенные к Коломойскому люди", – сказал Юрчишин.

Что известно о законопроекте "группы Коломойского"? Сегодня, 14 июля 2020 года, в Раде должны были рассматривать законопроект, который вводит дополнительное основание для отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Таким основанием является правонарушение, связанное с коррупцией. Инициировали законопроект некоторые нардепы из фракции "Слуга народа". Однако его так и не рассмотрели, ведь решили отправить на доработку.

Нардеп пояснил, что у Авакова есть представительство в разных фракциях именно из-за скандального дела с рюкзаками, в котором фигурировал его сын.

"Фактически, к уголовной ответственности за коррупцию в сфере закупок рюкзаков для армии была перспектива привлечь сына Авакова. Однако дело развалилось", - подчеркнул Юрчишин.



Коротко про "рюкзаки Авакова" / Инфографика 24 канала

По словам Юрчишина, представителям других финансово-промышленных групп, так называемым олигархам, освобождение Сытника является необходимым, ведь у НАБУ есть очень много производств, в которых они фигурируют.

Их главная задача – показать, что расследовать такие дела не должен никто, они неприкосновенны. НАБУ показывает, что неприкасаемых нет, – подытожил Юрчишин.