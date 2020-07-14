Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що є кілька груп противників голови НАБУ Артема Ситника у Раді. Їм усім вигідно, щоб Ситника звільнили. Про кого саме йдеться – читайте далі.

В ефірі 24 каналу Юрчишин пояснив, що він має на увазі 3 групи людей, які точно роблять все для того, аби голову НАБУ Ситника звільнили.

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Юрчишин назвав ці групи:

група Коломойського;

група наближених до Авакова депутатів з різних фракцій;

група представників олігархів, проти яких відкрито багато проваджень у НАБУ.

"Достатньо багато противників, але не всі з них готові йти на божевільні вчинки, як це сьогодні намагалися зробити наближені до Коломойського люди", – сказав Юрчишин.

Що відомо про законопроєкт "групи Коломойського"? Сьогодні, 14 липня 2020 року, у Раді мали розглядати законопроєкт, який вводить додаткову підставу для відставки голови Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Такою підставою є правопорушення, пов'язане з корупцією. Ініціювали законопроєкт деякі нардепи з фракції "Слуга народу". Однак його так і не розглянули, адже вирішили відправити на доопрацювання.

Нардеп пояснив, що Авакова має представництво у різних фракціях саме через скандальну справу з рюкзаками, у якій фігурував його син.

"Фактично, до кримінальної відповідальності за корупцію у сфері закупівель наплічників для армії була перспектива притягнути сина Авакова. Однак справа розвалилася", – наголосив Юрчишин.



Коротко про "рюкзаки Авакова" / Інфографіка 24 каналу

За словами Юрчишина, представникам інших фінансово-промислових груп, так званим олігархам, звільнення Ситника потрібне, адже у НАБУ є дуже багато проваджень, у яких вони фігурують.

Їх головне завдання – показати, що розслідувати такі справи не повинен ніхто, вони є недоторканими. НАБУ показує, що недоторканих немає, – підсумував Юрчишин.