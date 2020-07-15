Первый год работы Верховной Рады 9-го созыва – в эфире программы "Политбюро" обсудили главный редактор издания "Буквы" Татьяна Николаенко, политический обозреватель сайта 24 Дмитрий Литвин, журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур и народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Также в эфире 24 канала гости обсудили возможное увольнение Артема Сытника и годовщину партии "Слуга народа".

О плюсах и минусах работы парламента

Дмитрий Литвин: Мне кажется, что принимались вещи, которые не принимались последние 5 или более лет. Вот, например, НАБУ было создано в 2014 году, но полную оперативную независимость получило только осенью благодаря этой Верховной Раде. Вопрос реформы земли обсуждался еще с 90-х годов, но провели ее в таком первоначальном виде только сейчас. Если говорить по политико-правовым вопросам, то были приняты неплохие законы. Может, не надо было делать это все в турборежиме, чтобы люди успевали читать, что было принято, и могли зафиксировать себе.

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Относительно мировоззренческого вопроса, то у нас есть такое определенное различие между обществом и политическими игроками, которыми они не были. Люди в обществе хотят меньше дискуссий в парламенте.

Сейчас парламент не коррумпированный, как был раньше, там не покупают фракции, чтобы проголосовать за бюджет, скажем.

Нет таких скандальных вещей, которые были в предыдущие годы, но есть споры, высказывания, переписки. Это прогресс, но люди хотят, чтобы Рада выглядела – люди сидят все рядком голосуют чисто, этично, без споров за какие-то хорошие вещи для людей.

Власта Лазур: Я недавно задала вопрос Корниенко, какую оценку вы бы себе дали, он сказал 8 по 10-балльной шкале. Несмотря на мелочные скандалы, измены не было серьезной. Монобольшинство продолжает работать и за важные законы оно голосует. Также не осуществились утопические предсказания, например, гривна по 100 и все развалится. Этого не произошло за год.

Благодаря этому парламенту состоялась десакрализация власти, Рада стала, скажем, человечнее. С этими депутатами работать намного легче.

Что разочаровывает, я не вижу стратегического мышления. Стратегических планов и, соответственно, такие же дискуссии ведутся. Но правду говорил Разумков, наш парламент – это срез общества: какие люди в обществе, такой и парламент, есть много плюсов и минусов. Но точно это больше позитива, чем негатива.

Татьяна Николаенко: Реформы, которые они делали, оказались немного такими фасадными. Если мы рассматриваем ту же неприкосновенность, то мы не видим ни одного дела, например, речь шла о делах Суркисов, но мы не видим их. Да, это не к парламенту, но когда мы пришли к истории о ГБР и Порошенко, то этот парламент убеждали очень долго, что НАБУ может возбуждать дело, не только генпрокурор, то они говорили: "Нет-нет, у нас классный генпрокурор". В этом моменте, когда им доказывали, что важнее принципы и какая-то система правил, а не то какой у вас хороший герой, они не послушались. Они не выписывали правила игры для всех, а выписывали правила для изменения.

Увольнение Артема Сытника

Дмитрий Литвин: Сытника нет смысла шантажировать. Я не думаю, что это месседж Сытнику, что "мы можем тебя уволить, а ты нам что-то сделай". Сытник прекрасно понимает, что они его не уволят. Даже если у депутатов будет 226 голосов "за" этот законопроект, президент потом ветирует этот документ. Даже если нардепы его проведут.

Больше о попытке уволить Сытника – читайте по ссылке.

Годовщина "Слуги народа"

Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что рассылала своим коллегам рекомендации, как комментировать годовщину монобольшинства.

Евгения Кравчук: Сейчас публичных депутатов намного больше. Просто кто-то активно ходит на эфиры и участвует в дискуссиях, а кто-то больше концентрируется на законотворчестве или работе в своем округе.

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Если не 100%, то 98% "слуг народа" являются публичными, но на разных уровнях. Например, кто-то коммуницирует с прессой на уровне своей области. В ближайшее время проведем много пресс-конференций и отчетов – перед общественностью, избирателями, журналистами,

Больше о годовщине монобольшинства – читайте по ссылке.

Журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур отметила, что "слуги народа" решили устроить себе оригинальный подарок к годовщине существования партии. Им сделали конфеты, которые называются "Слуга народа". На коробке изображен президент, а также медийные материалы о них.

Власта Лазур: Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: "Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет "Слуга народа".

Как выглядят конфеты "Слуга народа" – ищите по ссылке.