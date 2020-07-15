Год работы Верховной Рады 9-го созыва: эксперты назвали плюсы и минусы
Первый год работы Верховной Рады 9-го созыва – в эфире программы "Политбюро" обсудили главный редактор издания "Буквы" Татьяна Николаенко, политический обозреватель сайта 24 Дмитрий Литвин, журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур и народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Также в эфире 24 канала гости обсудили возможное увольнение Артема Сытника и годовщину партии "Слуга народа".
О плюсах и минусах работы парламента
Дмитрий Литвин: Мне кажется, что принимались вещи, которые не принимались последние 5 или более лет. Вот, например, НАБУ было создано в 2014 году, но полную оперативную независимость получило только осенью благодаря этой Верховной Раде. Вопрос реформы земли обсуждался еще с 90-х годов, но провели ее в таком первоначальном виде только сейчас. Если говорить по политико-правовым вопросам, то были приняты неплохие законы. Может, не надо было делать это все в турборежиме, чтобы люди успевали читать, что было принято, и могли зафиксировать себе.
Интересно В Верховной Раде зарегистрировали постановление о местных выборах: их запланировали на 25 октября
Относительно мировоззренческого вопроса, то у нас есть такое определенное различие между обществом и политическими игроками, которыми они не были. Люди в обществе хотят меньше дискуссий в парламенте.
Сейчас парламент не коррумпированный, как был раньше, там не покупают фракции, чтобы проголосовать за бюджет, скажем.
Нет таких скандальных вещей, которые были в предыдущие годы, но есть споры, высказывания, переписки. Это прогресс, но люди хотят, чтобы Рада выглядела – люди сидят все рядком голосуют чисто, этично, без споров за какие-то хорошие вещи для людей.
Власта Лазур: Я недавно задала вопрос Корниенко, какую оценку вы бы себе дали, он сказал 8 по 10-балльной шкале. Несмотря на мелочные скандалы, измены не было серьезной. Монобольшинство продолжает работать и за важные законы оно голосует. Также не осуществились утопические предсказания, например, гривна по 100 и все развалится. Этого не произошло за год.
Благодаря этому парламенту состоялась десакрализация власти, Рада стала, скажем, человечнее. С этими депутатами работать намного легче.
Что разочаровывает, я не вижу стратегического мышления. Стратегических планов и, соответственно, такие же дискуссии ведутся. Но правду говорил Разумков, наш парламент – это срез общества: какие люди в обществе, такой и парламент, есть много плюсов и минусов. Но точно это больше позитива, чем негатива.
Татьяна Николаенко: Реформы, которые они делали, оказались немного такими фасадными. Если мы рассматриваем ту же неприкосновенность, то мы не видим ни одного дела, например, речь шла о делах Суркисов, но мы не видим их. Да, это не к парламенту, но когда мы пришли к истории о ГБР и Порошенко, то этот парламент убеждали очень долго, что НАБУ может возбуждать дело, не только генпрокурор, то они говорили: "Нет-нет, у нас классный генпрокурор". В этом моменте, когда им доказывали, что важнее принципы и какая-то система правил, а не то какой у вас хороший герой, они не послушались. Они не выписывали правила игры для всех, а выписывали правила для изменения.
Увольнение Артема Сытника
Дмитрий Литвин: Сытника нет смысла шантажировать. Я не думаю, что это месседж Сытнику, что "мы можем тебя уволить, а ты нам что-то сделай". Сытник прекрасно понимает, что они его не уволят. Даже если у депутатов будет 226 голосов "за" этот законопроект, президент потом ветирует этот документ. Даже если нардепы его проведут.
Годовщина "Слуги народа"
Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что рассылала своим коллегам рекомендации, как комментировать годовщину монобольшинства.
Евгения Кравчук: Сейчас публичных депутатов намного больше. Просто кто-то активно ходит на эфиры и участвует в дискуссиях, а кто-то больше концентрируется на законотворчестве или работе в своем округе.
Интересно "Слуги народа" получили рекомендации, как комментировать годовщину монобольшинства
Если не 100%, то 98% "слуг народа" являются публичными, но на разных уровнях. Например, кто-то коммуницирует с прессой на уровне своей области. В ближайшее время проведем много пресс-конференций и отчетов – перед общественностью, избирателями, журналистами,
Журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур отметила, что "слуги народа" решили устроить себе оригинальный подарок к годовщине существования партии. Им сделали конфеты, которые называются "Слуга народа". На коробке изображен президент, а также медийные материалы о них.
Власта Лазур: Я увидела, как один депутат давал другим эти конфеты. Я у них спросила, что это. Они сказали: "Вот, мы выпустили к годовщине нашей партии коробки конфет "Слуга народа".