"Слуги народа" получили рекомендации, как комментировать годовщину монобольшинства
Депутаты "Слуги народа" получили файлы, в которых описаны основные тезисы к годовщине создания монобольшинства. В документе говорится, что монобольшинство войдет в историю тем, что на его долю выпали самые сложные испытания в истории независимой Украины. Сами же нардепы работают самоотверженно, отмечаются темпы их работы и количество принятых законов.
Рекомендации "слугам народа" относительно того, как комментировать годовщину создания монобольшинства, есть в распоряжении LB.ua.
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В документе обращают внимание на темпы работы и самоотверженность депутатов, а также количество принятых законов. В частности, и тех, которые никто до сих пор не решался принимать. А также на то, что монобольшинство "Слуги народа" войдет в историю тем, что на его долю выпали наибольшие испытания в истории независимой Украины.
Среди главных достижений
- борьба с эпидемией коронавируса;
- с коррупцией;
- создание прозрачных рынков;
- децентрализация;
- деоффшоризация;
- ответственность власти.
Именно на этих базовых тезисах должны строить свои высказывания нардепы "Слуги народа".
Также отмечается, что Верховная Рада в 2020 году "несколько потеряла темп работы над законопроектами".
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Причины, по которым сбавили обороты
- от "турборежима" перешли к проектам системных изменений, работа над которыми более тщательная и долгая;
- оппоненты решили устроить цирк с поправками – сначала в земельный закон, впоследствии в закон об игорном бизнесе внесли более 4 и 3 тысяч правок соответственно. Но "Слуга народа" создала механизм противодействия "поправочному спаму";
- тормозящим фактором стал коронавирус, который не обошел нардепов, потому что они тоже люди. Однако и здесь удалось найти выход: земельная реформа была проголосована в защитных масках и перчатках, но "рука монобольшинства" не дрогнула.
Что известно о Верховной Раде 9-го созыва?Начала работу 29 августа 2019 года. Тогда же объявили о создании монокоалиции "Слуги народа". Интересно, что уже в сентябре парламенту не хватило голосов для принятия решения – монобольшинство не собралось после обеденного перерыва.
"Слуги народа" получили рекомендации, что говорить на годовщину монобольшинства