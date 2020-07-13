Депутаты "Слуги народа" получили файлы, в которых описаны основные тезисы к годовщине создания монобольшинства. В документе говорится, что монобольшинство войдет в историю тем, что на его долю выпали самые сложные испытания в истории независимой Украины. Сами же нардепы работают самоотверженно, отмечаются темпы их работы и количество принятых законов.

Рекомендации "слугам народа" относительно того, как комментировать годовщину создания монобольшинства, есть в распоряжении LB.ua.

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В документе обращают внимание на темпы работы и самоотверженность депутатов, а также количество принятых законов. В частности, и тех, которые никто до сих пор не решался принимать. А также на то, что монобольшинство "Слуги народа" войдет в историю тем, что на его долю выпали наибольшие испытания в истории независимой Украины.

Среди главных достижений

борьба с эпидемией коронавируса;

с коррупцией;

создание прозрачных рынков;

децентрализация;

деоффшоризация;

ответственность власти.

Именно на этих базовых тезисах должны строить свои высказывания нардепы "Слуги народа".

Также отмечается, что Верховная Рада в 2020 году "несколько потеряла темп работы над законопроектами".

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Причины, по которым сбавили обороты

от "турборежима" перешли к проектам системных изменений, работа над которыми более тщательная и долгая;

оппоненты решили устроить цирк с поправками – сначала в земельный закон, впоследствии в закон об игорном бизнесе внесли более 4 и 3 тысяч правок соответственно. Но "Слуга народа" создала механизм противодействия "поправочному спаму";

тормозящим фактором стал коронавирус, который не обошел нардепов, потому что они тоже люди. Однако и здесь удалось найти выход: земельная реформа была проголосована в защитных масках и перчатках, но "рука монобольшинства" не дрогнула.

Что известно о Верховной Раде 9-го созыва? Начала работу 29 августа 2019 года. Тогда же объявили о создании монокоалиции "Слуги народа". Интересно, что уже в сентябре парламенту не хватило голосов для принятия решения – монобольшинство не собралось после обеденного перерыва.

"Слуги народа" получили рекомендации, что говорить на годовщину монобольшинства