За период карантина в Верховной Раде зарегистрировали 607 законопроектов, но 203 из них получили отрицательные заключения Министерства финансов. Чаще всего таким законопроектным популизмом занимались депутаты из "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Экспертные заключения Министерства финансов относительно законопроектов проанализировал Комитет избирателей Украины.

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Кто регистрировал больше всего нереалистичных законопроектов

"Слуга народа" – 108 законопроектов;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 61 законопроект;

"Батькивщина" – 42 законопроекта;

"Европейская солидарность" – 22 законопроекта;

"Голос" – 21 законопроект.

Одной из главной тем законопроектов, зарегистрированных во время карантина, стал вопрос борьбы с коронавирусом. Депутаты часто регистрировали законопроекты, которые должны предоставлять финансовые льготы для бизнеса, обеспечивать финансовую поддержку населения и роста экономики.

Однако их авторы не объясняли, откуда взять средства на реализацию таких предложений и как компенсировать разницу в десятки и сотни миллионов гривен, которые могли не поступить в Государственный бюджет,

– объяснил глава КИУ Алексей Кошель.