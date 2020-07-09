Треть "карантинных" законопроектов Рады были нереалистичными: что это значит
За период карантина в Верховной Раде зарегистрировали 607 законопроектов, но 203 из них получили отрицательные заключения Министерства финансов. Чаще всего таким законопроектным популизмом занимались депутаты из "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Экспертные заключения Министерства финансов относительно законопроектов проанализировал Комитет избирателей Украины.
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Кто регистрировал больше всего нереалистичных законопроектов
- "Слуга народа" – 108 законопроектов;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 61 законопроект;
- "Батькивщина" – 42 законопроекта;
- "Европейская солидарность" – 22 законопроекта;
- "Голос" – 21 законопроект.
Одной из главной тем законопроектов, зарегистрированных во время карантина, стал вопрос борьбы с коронавирусом. Депутаты часто регистрировали законопроекты, которые должны предоставлять финансовые льготы для бизнеса, обеспечивать финансовую поддержку населения и роста экономики.
Однако их авторы не объясняли, откуда взять средства на реализацию таких предложений и как компенсировать разницу в десятки и сотни миллионов гривен, которые могли не поступить в Государственный бюджет,
– объяснил глава КИУ Алексей Кошель.