За період карантину у Верховній Раді зареєстрували 607 законопроєктів, але 203 з них отримали негативні висновки Міністерства фінансів. Найчастіше таким законопроєктним популізмом займалися депутати зі "Слуги народу" й "Опозиційної платформи – За життя".

Експертні висновки Міністерства фінансів по законопроєктах проаналізував Комітет виборців України.

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Хто реєстрував найбільше нереалістичних законопроєктів

"Слуга народу" – 108 законопроєктів;

"Опозиційна платформа – За життя" – 61 законопроєкт;

"Батьківщина" – 42 законопроєкти;

"Європейська солідарність" – 22 законопроєкти;

"Голос" – 21 законопроєкт.

Однією з головних тем законопроєктів, зареєстрованих під час карантину, стало питання боротьби з коронавірусом. Депутати часто реєстрували законопроєкти, які мали надавати фінансові пільги для бізнесу, забезпечувати фінансову підтримку населення й зростання економіки.

Однак їхні автори не пояснювали, звідки взяти кошти на реалізацію таких пропозицій і як компенсувати різницю в десятки й сотні мільйонів гривень, які могли не надійти до Державного бюджету,

– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.