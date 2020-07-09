Третина "карантинних" законопроєктів Ради були нереалістичними: що це означає
За період карантину у Верховній Раді зареєстрували 607 законопроєктів, але 203 з них отримали негативні висновки Міністерства фінансів. Найчастіше таким законопроєктним популізмом займалися депутати зі "Слуги народу" й "Опозиційної платформи – За життя".
Експертні висновки Міністерства фінансів по законопроєктах проаналізував Комітет виборців України.
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Хто реєстрував найбільше нереалістичних законопроєктів
- "Слуга народу" – 108 законопроєктів;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 61 законопроєкт;
- "Батьківщина" – 42 законопроєкти;
- "Європейська солідарність" – 22 законопроєкти;
- "Голос" – 21 законопроєкт.
Однією з головних тем законопроєктів, зареєстрованих під час карантину, стало питання боротьби з коронавірусом. Депутати часто реєстрували законопроєкти, які мали надавати фінансові пільги для бізнесу, забезпечувати фінансову підтримку населення й зростання економіки.
Однак їхні автори не пояснювали, звідки взяти кошти на реалізацію таких пропозицій і як компенсувати різницю в десятки й сотні мільйонів гривень, які могли не надійти до Державного бюджету,
– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.
Чому ці законопроєкти нереалістичні?
Саме через відсутність фінансових передумов для їхньої реалізації. Простими словами, це все одно, що ви б пропонували своєму чоловіку чи дружині купити нове авто в той час, коли витрати всіх надходжень розписані на кілька місяців наперед, а заощаджень ніяких немає.