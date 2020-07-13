"Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали файли, в яких описані основні тези до річниці створення монобільшості. У документі йдеться, що монобільшість увійде в історію тим, що на її долю випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Самі ж нардепи працюють самовіддано, відзначаються темпи їхньої роботи та кількість ухвалених законів.
Рекомендації "слугам народу" щодо того, як коментувати річницю створення монобільшості, є в розпорядженні LB.ua.
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У документі звертають увагу на темпи роботи і самовідданість депутатів, а також кількість ухвалених законів. Зокрема, й тих, які ніхто досі не наважувався приймати. А також на те, що монобільшість "Слуги народу" увійде в історію тим, що на її долю випали найбільші випробування в історії незалежної України.
Cеред головних досягнень
- боротьба з епідемією коронавірусу;
- з корупцією;
- створення прозорих ринків;
- децентралізація;
- деофшоризація;
- відповідальність влади.
Саме на цих базових тезах повинні будувати свої висловлювання нардепи "Слуги народу".
Також відзначається, що Верховна Рада у 2020 році "дещо втратила темп роботи над законопроєктами".
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Причини, через які збавили обороти
- від "турборежиму" перейшли до проєктів системних змін, робота над якими більш ретельна і довга;
- опоненти вирішили влаштувати цирк із поправками – спершу до земельного закону, згодом до закону про гральний бізнес внесли понад 4 і 3 тисячі правок відповідно. Але "Слуга народу" створила механізм протидії "поправковому спаму";
- гальмівним чинником став коронавірус, який не оминув нардепі, бо вони – теж люди. Однак і тут вдалося знайти вихід: земельна реформа була проголосована в захисних масках і рукавичках, але "рука монобільшості" не здригнулася.
Що відомо про Верховну Раду 9-го скликання?Розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Тоді ж оголосили про створення моно коаліції "Слуги народу". Цікаво, що вже у вересні парламенту не вистачило голосів для ухвалення рішення – монобільшість не зібралася після обідньої перерви.
"Слуги народу" отримали рекомендації, що говорити на річницю монобільшості