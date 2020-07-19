По состоянию на 10 июля 2020 года больше всего законопроектов отклонил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы. Возглавляет этот комитет нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Больше всего законопроектов отклонил комитет Гетманцева

В целом через комитет не прошли 83 законодательные инициативы. Об этом говорится в справке о рассмотрении Верховной Радой проектов законов с начала созыва, передает hromadske.

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Комитеты, которые отклонили всего законопроектов:

Комитет по вопросам финансов – 83.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – 76.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – 42.

Законопроекты из каких комитетов наибольше и наименьше принимал парламент:

Комитета по вопросам финансов – 35.

Комитета по вопросам молодежи и спорта – 2.

Больше всего законопроектов на доработке находится именно в финансовом комитете – 304, меньше всего – в комитете по вопросам интеграции Украины с ЕС – только 2.

С начала созыва в Раде зарегистрировали более 2 тысяч законопроектов

Всего с начала созыва в Раде было зарегистрировано 2 076 проектов законов. Именно в комитет, который возглавляет Гетманцев, поступило больше всего законодательных инициатив – 413. Наименьшее количество – в комитет по вопросам цифровой трансформации – 16.

Обратите внимание! Работа третьей текущей сессии Рады завершилась 17 июля. В Верховной Раде планируют назначить внеочередное заседание на 21 июля. Соответствующее распоряжение подписал председатель Рады Дмитрий Разумков.