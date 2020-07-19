Какой комитет Верховной Рады отклонил больше всего законопроектов
По состоянию на 10 июля 2020 года больше всего законопроектов отклонил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы. Возглавляет этот комитет нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.
Больше всего законопроектов отклонил комитет Гетманцева
В целом через комитет не прошли 83 законодательные инициативы. Об этом говорится в справке о рассмотрении Верховной Радой проектов законов с начала созыва, передает hromadske.
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Комитеты, которые отклонили всего законопроектов:
- Комитет по вопросам финансов – 83.
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – 76.
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – 42.
Законопроекты из каких комитетов наибольше и наименьше принимал парламент:
- Комитета по вопросам финансов – 35.
- Комитета по вопросам молодежи и спорта – 2.
Больше всего законопроектов на доработке находится именно в финансовом комитете – 304, меньше всего – в комитете по вопросам интеграции Украины с ЕС – только 2.
С начала созыва в Раде зарегистрировали более 2 тысяч законопроектов
Всего с начала созыва в Раде было зарегистрировано 2 076 проектов законов. Именно в комитет, который возглавляет Гетманцев, поступило больше всего законодательных инициатив – 413. Наименьшее количество – в комитет по вопросам цифровой трансформации – 16.