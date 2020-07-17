Верховная Рада ушла на каникулы, поэтому народные депутаты 9 созыва почти завершили свой первый рабочий год. За это время они установили немало рекордов. В частности, еще никогда парламент не был таким молодым.

Что удалось новому парламенту, а над чем еще стоит поработать законотворцам – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Младше предшественников и без опыта – большинство народных депутатов 9 созыва до этого не были в политике. Раньше это были шоумены, фотографы, безработные и спортсмены, которые впервые в истории украинского парламента образовали монобольшинство.

Монобольшинство о результатах работы парламента

Это должно позволить принимать нужные, но непопулярные решения быстрее. В "Слуге народа" подводят итоги и говорят, что работали над своими обещаниями. Удалось выполнить 15% из заявленного. Замечают, могли больше, но в планы внес коррективы коронавирус.

Мы отменили неприкосновенность народных депутатов, мы проголосовали за реальную процедуру импичмента президента, мы открыли рынок земли. Не сейчас, он будет позже,

– рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Впрочем не скрывают, что есть над чем работать. Например, на очереди налоговая амнистия – освобождение от ответственности бизнесменов, нарушавших налоговые правила. Однако после каникул, обещает глава финансового комитета, готовы вернуться к обещаниям, которые давали во время выборов.

Даниил Гетманцев отметил, что депутаты слишком много времени потратили на принятие законопроекта о народовластии.

Законопроект о референдуме: что известно Верховная Рада в первом чтении проголосовала за



В частности, законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины. Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о народовластии путем референдума. За это решение проголосовали 252 народных депутата Украины. В парламент этот проект закона внес президент Владимир Зеленский. Глава государства сразу обозначил его как неотложный.В частности, законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.

Как оппозиция оценивает работу Совета

Впрочем депутаты из оппозиции сетуют: наиболее активной Рада была в первый месяц. Потом начались распри, которые повлияли на эффективность работы. "Все законопроекты, которые мы видели, которые имели целью улучшения экономической ситуации, или борьбу с коррупцией, принимались только в первый месяц", – отметила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова.

По ее словам, после этого та же самая фракция монобольшинства развалилась на несколько групп, каждую из которых контролирует или определенный человек, или некий олигарх.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что из монобольшинства постепенно Верховная Рада превратилась в мономеньшиство. Как показало провальное голосование за программу действий правительства, авторитет президента среди его фракции пошатнулся.

Однако сейчас депутаты более самостоятельны и более вдумчивые. Но нардеп отметил, что наиболее важные вопросы остались вне повестки дня:

судебная реформа;

правоохранительная реформа;

увольнение Авакова;

вопрос о справедливости;

вопрос о приватизации.

Как голосовали депутаты

В общем, за год депутаты голосовали 5 тысяч раз. Это на несколько тысяч больше, чем за первый год работы Верховной Рады предыдущего созыва – посчитали в гражданской сети "Опора".

Однако 60% – это были поправки. Стоит вспомнить "антиколомойский" закон, который должен заблокировать возвращение "Приватбанка" олигарху, документ о земле и игорном бизнесе.

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Что интересно, инициативы правительства поддерживают не так активно, как в предыдущие годы. А еще депутаты прогуливают заседание вдвое меньше.

Аналитик Гражданской сети "Опора" рассказал, что нынешний парламент значительно дисциплинированнее, чем предыдущий. Это может объясняться не только обновлением состава парламента, но и тем, что был принят ряд законодательных инициатив, которые:

во-первых, лишают народных депутатов заработной платы, если они не голосуют;

во-вторых, были внесены соответствующие изменения, когда депутат может быть лишен целом мандата, если он не участвует в голосовании.

Но эксперт отмечает, что суммировать деятельность Рады пока рано. Ведь, как известно, наиболее активными депутаты являются именно в первый год. Потом пыл исчезает и свою энергию направляют на подготовку к предстоящим выборам.

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