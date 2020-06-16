Верховная Рада внесла в повестку дня законопроект о референдуме
Верховная Рада Украины внесла в повестку дня законопроект о народовластии путем референдума. За это решение проголосовали 242 народных депутата Украины.
Законопроект о референдуме доступен на сайте парламента под №3612. О голосования сообщает 24 канал.
Важно Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме: что он предусматривает
Вместе с решением о внесении в повестку дня Верховная Рада поддержала решение о сокращении сроков подачи альтернативных законопроектов на половину.
В парламент этот проект закона внес Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сразу же обозначил его как неотложный.
Что предусматривает законопроект о референдуме: коротко
- Предложенный законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопросы: об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и другом; вопрос общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины; вопрос об утрате действия законом Украины или отдельными его положениями.
- В то же время референдум не допускается по законопроектам по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, без эпизодических толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного состояния.