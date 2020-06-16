Верховная Рада Украины внесла в повестку дня законопроект о народовластии путем референдума. За это решение проголосовали 242 народных депутата Украины.

Законопроект о референдуме доступен на сайте парламента под №3612. О голосования сообщает 24 канал.

Важно Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме: что он предусматривает

Вместе с решением о внесении в повестку дня Верховная Рада поддержала решение о сокращении сроков подачи альтернативных законопроектов на половину.

В парламент этот проект закона внес Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сразу же обозначил его как неотложный.

Что предусматривает законопроект о референдуме: коротко