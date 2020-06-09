Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ уже передали на рассмотрение руководству парламента.

Информация об этом содержится на сайте парламента. Впрочем, текст законопроекта и сопроводительные к нему документы пока отсутствуют.

Ранее Закон о референдуме: когда заработает громкое обещание Зеленского

Отметим, что ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал: парламентарии завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия по Всеукраинскому референдуму.

В целом парламентская фракция "Слуга народа" готовит пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это – законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.

Обратите внимание! 28 апреля президент подписал закон об открытии рынка земли. Согласно этому закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на всеукраинском референдуме.

Что известно о законопроекте О всеукраинском референдуме

Старый закон о всеукраинском референдуме сохранял силу с 2012 года, но он был признан неконституционным. В 2018 году его отменил Конституционный суд.

Теперь предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях таких разделов Конституции:

III (Выборы. Референдум);

XIII (Внесение изменений в Конституцию).

А также:

решение вопроса общегосударственного значения;

утверждение закона О ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины;

прекращение действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум, согласно с проектом, можно выносить одновременно не более трех вопросов.