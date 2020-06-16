Верховна Рада внесла до порядку денного законопроєкт про референдум
Верховна Рада України внесла до порядку денного законопроєкт про народовладдя шляхом референдуму. За це рішення проголосували 242 народних депутати України.
Законопроєкт про референдум доступний на сайті парламенту під №3612. Про голосування повідомляє 24 канал.
Важливо Зеленський вніс у Раду законопроєкт про референдум: що він передбачає
Разом з рішенням про внесення до порядку денного Верховна Рада підтримала рішення про скорочення термінів подачі альтернативних законопроєктів на половину.
До парламенту цей проєкт закону вніс Президент України Володимир Зеленський. Глава держави одразу ж позначив його як невідкладний.
Що передбачає законопроєкт про референдум: коротко
- Запропонований законопроєкт передбачає: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.
- Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть виноситися на розгляд питання :про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України; питання про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.
- Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткі, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.