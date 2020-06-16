Верховна Рада України внесла до порядку денного законопроєкт про народовладдя шляхом референдуму. За це рішення проголосували 242 народних депутати України.

Законопроєкт про референдум доступний на сайті парламенту під №3612. Про голосування повідомляє 24 канал.

Важливо Зеленський вніс у Раду законопроєкт про референдум: що він передбачає

Разом з рішенням про внесення до порядку денного Верховна Рада підтримала рішення про скорочення термінів подачі альтернативних законопроєктів на половину.

До парламенту цей проєкт закону вніс Президент України Володимир Зеленський. Глава держави одразу ж позначив його як невідкладний.

Що передбачає законопроєкт про референдум: коротко