Верховна Рада пішла на канікули, тож народні депутати 9 скликання майже завершили свій перший робочий рік. За цей час вони встановили чимало рекордів. Зокрема, ще ніколи парламент не був таким молодим.

Що вдалося новому парламенту, а над чим ще варто попрацювати законотворцям – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Молодші за попередників і без досвіду – більшість народних депутатів 9 скликання до цього не були в політиці. Раніше це були шоумени, фотографи, безробітні та спортсмени, які вперше в історії українського парламенту утворили монобільшість.

Монобільшість про результати роботи парламенту

Це мало дозволити ухвалювати потрібні, але непопулярні рішення швидше. У "Слузі народу" підбивають підсумки і кажуть, що працювали над своїми обіцянками. Вдалося виконати 15% із заявленого. Зауважують, могли більше, утім в плани вніс корективи коронавірус.

Ми скасували недоторканність народних депутатів, ми проголосували за реальну процедуру імпічменту президента, ми відкрили ринок землі. Не зараз, він буде пізніше,

– розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Втім не приховують, що є над чим працювати. Наприклад, на черзі податкова амністія – звільнення від відповідальності бізнесменів, які порушували податкові правила. Проте після канікул, обіцяє голова фінансового комітету, готові повернутися до обіцянок, які давали під час виборів.

Данило Гетманцев відзначив, що депутати занадто багато часу витратили на прийняття законопроєкту про народовладдя.

Законопроєкт про референдум: що відомо Верховна Рада у першому читанні проголосувала за



Зокрема, законопроєкт передбачає: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про народовладдя шляхом референдуму . За це рішення проголосували 252 народних депутатів України. До парламенту цей проєкт закону вніс президент Володимир Зеленський. Глава держави одразу позначив його як невідкладний.Зокрема, законопроєкт передбачає: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів мешканців України. При цьому вони повинні представляти як мінімум 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.

Як опозиція оцінює роботу Ради

Втім депутати з опозиції нарікають: найбільш активною Рада була в перший місяць. Потім почалися чвари, які вплинули на ефективність роботи. "Всі законопроєкти, які ми бачили, які мали на меті або покращення економічної ситуації, або боротьбу з корупцією, приймалися тільки в перший місяць", – зазначила нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова.

За її словами, після цього та ж сама фракція монобільшості розвалилася на декілька груп, кожну з яких контролює або певна людина, або певний олігарх.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що з монобільшості поступово Верховна Рада перетворилася на мономеншість. Як показало провальне голосування за програму дій уряду, авторитет президента серед його фракції похитнувся.

Проте зараз депутати самостійніші і часом більш вдумливі. Але нардеп зауважив, що найбільш важливі питання залишилися поза порядком денним:

судова реформа;

правоохоронна реформа;

звільнення Авакова;

питання щодо справедливості;

питання щодо приватизації.

Як голосували депутати

Загалом, за рік депутати голосували 5 тисяч разів. Це на декілька тисяч більш, ніж за перший рік роботи Верховної Ради попереднього скликання – порахували в громадянській мережі "Опора".

Проте 60% – це були поправки. Варто згадати "антиколомойський" закон, який має заблокувати повернення "Приватбанку" олігарху, документ про землю і гральний бізнес.

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Що цікаво, ініціативи уряду підтримують не так активно, як в попередні роки. А ще депутати прогулюють засідання вдвічі менше.

Аналітик громадянської мережі "Опора" розповів, що нинішній парламент є значно дисциплінованіший, ніж попередній. Це може пояснюватися не лише оновленням складу парламенту, а й тим, що було прийнято низку законодавчих ініціатив, які:

по-перше, позбавляють народних депутатів заробітної плати, якщо вони не голосують;

по-друге, були внесені відповідні зміни, коли депутат може бути позбавлений загалом мандату, якщо він не бере участь в голосуванні.

Але експерт наголошує, що підсумовувати діяльність Ради поки що рано. Адже, як відомо, найбільш активними депутати є саме в перший рік. Потім запал зникає і свою енергію спрямовують на підготовку до майбутніх виборів.

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